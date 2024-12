Gilberto Costa busca apoio para presidir Câmara de São Caetano

A eleição para a nova Mesa Diretora da Câmara de São Caetano promete movimentar o cenário político local. O vereador Gilberto Costa (Progressistas), que está prestes a iniciar seu sexto mandato, surge como o nome mais forte na disputa pela Presidência. O progressista afiram que já conta com o apoio declarado de 15 dos 21 colegas, consolidando base sólida à sua candidatura.

Gilberto destacou sua trajetória no Legislativo e sua disposição em liderar a Casa. “Participo de um grupo desde 1996. Ao longo desses cinco mandatos, nunca pedi ou coloquei meu nome (como candidato), sempre deixei o grupo escolher. Desta vez, coloquei. Conversei com o (prefeito eleito) Tite Campanella (PL) e manifestei meu desejo de assumir a presidência”, afirmou.

O vereador também enfatizou sua experiência como líder de governo e presidente de comissões, reforçando a qualificação para o cargo. “Espero que eles (vereadores) considerem minha história com muito carinho. Acredito que seria merecido, até para fechar um ciclo.”

Sobre as articulações, Gilberto diz que falou com 15 vereadores. “Já conversei com eles. Mesmo aqueles que também desejam a indicação disseram que, caso não sejam escolhidos, votarão em mim sem problemas”, ressaltou. “Já conversei praticamente com todos, exceto com quem é da oposição mais extremista, que é o Psol. Mesmo na oposição, aqueles que são contra nós na eleição também conversaram comigo e manifestaram respeito, embora não votem na minha candidatura. Fiquei muito feliz com a receptividade de todos”, disse.

Enquanto isso, outros nomes começam a ganhar espaço nos bastidores. Entre os cotados estão Beto Vidoski (PRD), Dr. Marcos Fontes (Progressistas) e Cicinho (PL). Apesar de não oficializarem suas candidaturas, eles não descartaram a possibilidade de disputar o cargo.

Beto Vidoski adotou um tom cauteloso ao ser questionado sobre sua candidatura. “Acredito que a Presidência será definida por consenso entre os vereadores. Meu currículo e minha experiência estão à disposição, mas ainda é cedo para articulações”, declarou.

Já Dr. Marcos Fontes enfatizou que a decisão deverá partir de uma conversa com o prefeito Tite Campanella, que lidera a base governista na Câmara. “Estou à disposição do prefeito. Quem ele indicar, nós da base iremos apoiar”, afirmou.

O vereador Cicinho, único representante do PL cotado, destacou a importância de seguir as orientações do grupo político. “Fico feliz que meu nome tenha sido cogitado, mas a escolha será feita pelo prefeito e pelo grupo. Estou preparado, mas apoiarei qualquer decisão tomada”, disse.

Tite, por sua vez, adotou um tom reservado sobre o tema. “Ainda não conversei com os vereadores. Vamos tratar disso nos últimos dias do ano. Minha intenção é ouvir mais do que falar”, comentou.

Vale ressaltar ainda que a vereadora Bruna Biondi (Psol), representante do mandato coletivo Mulheres por Mais Direitos, também está na disputa e lançou oficialmente sua candidatura à Presidência no final de novembro.