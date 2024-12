Palavra do Leitor - 23 de dezembro de 2024

S.Caetano no Consórcio

“Tite descarta ‘medidas escandalosas’ e defende diálogo sobre Consórcio” (Política, dia 20). Gostei da postura firme que o próximo prefeito de São Caetano assume nas entrevistas que concede. Quem governa com medidas midiáticas e escandalosas está fadado ao fracasso. Parabéns, Tite!

Anselmo Brusquer

São Bernardo

Moedinhas

Parece brincadeira, mas é verdade. O governo vai recolher as moedas atiradas nos espelhos d’água dos palácios Alvorada e do Planalto. O dinheiro arrecadado irá para o Tesouro Nacional, mais conhecido como caixa do governo. A que ponto chegamos, o governo do presidente perdulário está juntando as moedinhas até debaixo d’água. Todo sacrifício é para manter a estabilidade da dívida pública e cumprir a meta fiscal. A equipe do governo é tão incompetente que não sabe dialogar com a sua militância. Bastaria pedir para aqueles que apoiam esse governo uma doação, como recentemente os corintianos fizeram para ajudar na dívida do clube. Essa seria uma forma de recompensar o governo por ter distribuído tanto dinheiro para os mais necessitados. Acredito que a campanha terá recorde de arrecadação. Neste Natal, doe qualquer quantia para tirar o governo do PT do sufoco.

Izabel Avallone

Capital

Mauá

“Governador promete ‘amplificar’ investimento estadual em Mauá’ (Primeira Página, dia 20). Mauá precisa de uma delegacia seccional, IML (Instituto Médico-Legal) e um hospital estadual.

Bruno Holanda

do Instagram

Avaliação de Filippi – 1

‘Sem conseguir a reeleição, Filippi encerra 4º mandato em Diadema com 50,8% de aprovação’ (Política, dia 20). Ótimo prefeito. Por mim teria ganhando, mas iremos acompanhar este novo gestor que o povo escolheu para ser prefeito de Diadema por mais quatro anos. Iremos ficar de olho.

Rosania Silva

do Instagram

Avaliação de Filippi – 2

Parabéns, Diadema, livraram-se do PT. Agora vai levar um tempo para limpar toda a sujeira deixada por eles e, depois, é só progresso. Pode ter certeza. Simples assim.

José Pedro Lopes

do Instagram

População indígena

‘População indígena é mais urbana que rural, diz Censo’ (www.dgabc.com.br). O Diário nos traz reportagem sobre a população indígena. Nós, como setecidadenses e brasileiros, precisamos, e muito, prestar maior atenção, além de expressar gratidão e reconhecimento, aos indígenas. O bandeirante com instinto ditador Borba Gato, segundo registros de renomados historiadores, escravizou negros e indígenas. Nós nascemos de um contraste discutível e certo engodo histórico, pois quando Pedro Álvares Cabral chegou com suas três caravelas em nossas terras aqui já existiam indígenas. Foram eles que já nominavam esta Nação como Pindorama e não como Ilha de Vera Cruz, Terra Nova, Terra de Santa Cruz e outros. Pela justiça natural, foram eles os verdadeiros descobridores da nossa Nação, do nosso País.

Cecél Garcia

Santo André

Boas-festas

O Diário agradece e retribui os votos de boas-festas recebidos de Énois – Laboratório de Comunicação; Equipe de Assessoria do ICMC/USP (Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo); MBPS (Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável); NEW; Rafael Luiz, atendimento corporativo da Tradework Informática e Vanessa Giannellini, diretora de relacionamento da VGCOM-SP.