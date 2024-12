Obituário - 23 de dezembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Maria Filomena Leite, 90. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Izabel Meira Teixeira, 88. Natural de Guanambi (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Feitosa, 87. Natural de Aracaju (Sergipe). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olezio Massaro Rodrigues, 87. Natural de São José da Boa Vista (Paraná). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Francisco Espírito Santo, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Marcos de Souza Filho, 85. Natural de Simão Dias (Sergipe). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 18, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Maria do Carmo Lima Cardoso, 82. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Merendeira aposentada. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

João Dias de Freitas, 79. Natural de Arapiraca (Alagoas). Residia no Jardim Elba, em São Paulo, Capital. Dia 18, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Maria Helena Ramos, 79. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Pensionista. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Bardavira Filho, 76. Natural de Avanhandava (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Oliveira Souza, 73. Natural de Dom Basílio (Bahia). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Samuel Aquino Ribeiro, 73. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Bento de Carvalho, 72. Natural de Jaguapitã (Paraná). Residia no Jardim Santa Clara do Lago I, em Hortolândia (SP). Dia 18, em Santo André. Cemitério de Hortolândioa.

Nilton Batista do Nascimento, 72. Natural de São Caetano. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Marlete dos Santos Leite, 52. Natural de Boa Nova (Bahia). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Bordadeira. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo. Curuçá.

Antonio Carlos Lopes de Andrade, 49. Natural de Mauá. Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Trabalhava com reciclagem. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juan Vitor de Oliveira, 18. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Estudante. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Thierry Cauan Ribeiro Moraes, 18. Natural do Embu (SP). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Arlindo de Carvalho, 91. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Maria Apparecida Marques Scabora, 86. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Irineu Barbon, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Sacomã, Capital. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Reginaldo Palmiro Pina, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Joana D’Arc Lima Bastos, 67. Natural de Bananal (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 18, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

DIADEMA

Maria Aureliana Venâncio, 83. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Gilmar dos Santos, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residência não informada. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria das Dores Castro Ribeiro, 64. Natural de São Francisco (Minas Gerais). Residia no Jardim Maria Tereza, em Diadema. Dia 18. Vale da Paz.

Luiz Francisco da Silva, 48. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Joel João de Matos, 45. Natural de Cícero Dantas (Bahia). Residia no bairro da Saúde, em São Paulo. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Alessandro César, 44. Natural de Carapicuíba (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Cristiane de Castro, 41. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Parque do Grande ABC.