João Gomes dorme em colchão separado da esposa para evitar que filho fique gripado

Paizão! Ary Mirelle, esposa do João Gomes, postou uma foto do marido dormindo em um colchão ao lado de cama na madrugada deste domingo, dia 22. O cantor está gripado e está dormindo no chão para evitar que o filho, Jorge, fique doente. No clique, a influenciadora se derreteu pela atitude do marido e disse estar cuidando dele:

Meu amor está dodói, minha gente. Está um dengo só... dois dias já tendo febre e gripe. Está dormindo no colchão porque está com medo do Jorge adoecer também. Mas estou aqui do ladinho cuidando. Hoje ele passou o dia de cama, repousando.

Ela também disse que João está querendo se recuperar para o show:

Amanhã ele tem show e quer estar bem, e, se Deus quiser, vai estar melhor! Eu te amo, meu neném, escreveu ela.

Vale lembrar que os dois se casaram em 2024, mas namoram desde 2022.