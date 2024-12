César Tralli conta como conheceu Ticiane Pinheiro e encanta público com romance

César Tralli contou como conheceu a Ticiane Pinheiro durante o Altas Horas Especial de Natal, no último sábado, dia 21. Os dois estão casados desde 2017 e tiveram juntos Manuella, de cinco anos de idade; a apresentadora também é mãe de Rafaella Justus, fruto do antigo relacionamento com o Roberto Justus. No programa, ele relembrou como foi o dia em que se conheceram:

- A gente se conheceu em um salão de beleza. Engraçado, né?, começou ele, que logo pediu para a esposa continuar: - Conta aí, Tici. Eu sou meio envergonhado.

Ticiane então continuou a história: - Ele estava na cadeira e eu não vi que era ele. E eu estava ali falando, falando, quando ele levantou, eu fiquei sem graça. Eu falei: Nossa, é o César Tralli?

Segundo ela, Tralli pediu o telefone dela e demorou dias para ligar, o que despertou interesse nela:

- Ele pediu meu telefone e demorou uns 15 dias para me ligar. No começo eu não estava nem aí, aí demorou e eu comecei a ficar interessada.

César continuou e disse que queria que fosse um processo natural: - Eu vou ser honesto. Eu sou um homem romântico, à moda antiga, e eu não queria queimar etapa. Queria que fosse um processo legal, natural e que a gente pudesse se conhecer. E finalizou:

- Felizmente deu tudo certo e estamos aqui. Dez anos juntos e sete de casados.