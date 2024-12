William Bonner explica como se machucou durante exercício às vésperas do Natal: - Já estava pertinho do fim

O jornalista William Bonner, de 61 anos anos de idade, sofreu uma queda durante uma corrida nas proximidades de sua residência, resultando em lesões no braço esquerdo e na mão direita. Em suas redes sociais, Bonner explicou que, após percorrer 8 quilômetros, tropeçou a cerca de 400 metros de casa.

- Resolvi dar uma volta na Lagoa Rodrigo de Freitas inteira. Quando eu saio de casa, passa de 8 quilômetros o circuito, um exercício bom. Desses oito e tal, corri 2 quilômetros, coisa que eu não fazia há muito tempo. Tava todo orgulhosão... 61 anos, correndo 2 quilômetros... [Pensei:] agora eu vou retomar minha forma física!, aí eu tropecei. Já estava pertinho do fim.

Para proteger o rosto na queda, Bonner estendeu os braços, o que ocasionou a fratura de um osso na mão direita e uma lesão no cotovelo esquerdo. Felizmente, não será necessária intervenção cirúrgica, e a recuperação está estimada em quatro semanas.

- Fiz o que todo mundo faz. Intuitivamente, você estica os braços para proteger o rosto. Da mão direita, quebrou um ossinho chamado trapézio. Na esquerda, não quebrou nada, mas o impacto foi muito forte, e o tal do vetor de força foi destruir a cabeça do rádio [osso do antebraço]. Fatiou. Como não saiu do lugar, não preciso operar. São quatro semanas para as coisas se estabilizarem. Tranquilo! Fico sem a mão direita, sem o braço esquerdo e vida que segue.

Nos comentários da publicação, colegas e fãs manifestaram apoio. César Tralli, apontado como possível sucessor de Bonner no Jornal Nacional, lhe desejou uma pronta recuperação, mencionando que Bonner poderá contar com o cuidado da esposa, Natasha Dantas, durante o período.

Nossa! Parece que estou vendo a minha mãe falar: Jesus amado! O que foi isso, meu filho? Agora, é botar as barbas de molho. Ainda bem que você tem a merecidíssma folga do Natal para se recuperar. E melhor ainda: a Natasha para cuidar bem de você! Abraços e ótima recuperação, escreveu Tralli.

É importante ressaltar que, recentemente, Bonner participou do Melhores do Ano 2024, onde comentou sobre a possibilidade de aposentadoria após 38 anos de carreira. Ele reconheceu que pensa em se aposentar e elogiou Tralli como um dos colegas mais qualificados para assumir seu posto quando chegar o momento.

Enquanto Bonner se recupera, a TV Globo ainda não anunciou oficialmente quem o substituirá na bancada do Jornal Nacional. Especula-se que César Tralli possa assumir temporariamente a função, dado seu histórico de substituições anteriores e a confiança depositada por Bonner em seu trabalho.