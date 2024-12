Palavra do Leitor - 22 de dezembro de 2024

S.Caetano no Consórcio

“Tite descarta ‘medidas escandalosas’ e defende diálogo sobre Consórcio” (Política, dia 20). Tite Campanella é um dos políticos com maios bom senso na região. Creio que a volta de São Caetano ao colegiado seja questão de tempo.

José Cardoso

São Caetano

Atila vaiado – 1

‘Atila vira alvo de vaias em agenda ao lado de Marcelo e Tarcísio de Freitas’ (Política, dia 20). Só os comissionados do PT, né? Inclusive que deveriam estar trabalhando aquele horário. Faltas de educação e respeito, mas, vindo do PT, é de se esperar.

Binho Merlin

do Instagram

Atila vaiado – 2

Povo petista não tem educação mesmo. Parabéns, deputado Atila, por não se esconder. Está sempre nas ruas ajudando. Já o prefeito Marcelo Oliveira tem que mandar a mulher dele em eventos para falar. Domingo, no ginásio, ela não foi tão bem aplaudida assim não.

Cintia Siderio

do Instagram

Brasil

O Brasil ideal dos nossos sonhos é leve, eficiente, atende às carências de todos e tem reduzida carga tributária. Fornece auxílios sociais, quando necessários, durante um certo tempo e, concomitantemente, aprendizado profissional para que o assistido, orgulhosamente, sobreviva com o resultado do seu trabalho – é preciso ensinar a pescar. Hoje no Brasil quem detém o poder quer submissão para se manter. É um Brasil bagunçado, gastador e sem plano, com desequilíbrio fiscal e crescente comprometimento do futuro.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Missão

Na condição de um dos assíduos leitores deste conceituado Diário desde o início, na sua fundação, ou seja, há 66 anos, sinto-me no dever físico de parabenizá-lo pela sua relevante missão jornalística empreendida em todo o decorrer do presente ano que ora se finda. Aliás, a missão jornalística do Diário foi sempre, desde sua fundação, na defesa dos princípios democráticos e na defesa inexorável da sociedade, e sempre isento da parcialidade. Estes princípios foram adotados desde seu início pelos seus fundadores, sendo um deles o grande idealista e inesquecível Edson Danillo Dotto. Homem do meu tempo. Aqueles que lhe conheceram até hoje sentem saudades. Hoje mora no mundo celestial. É por essa razão que sou um dos seus leitores desde a fundação. Ao evocar o nome do idealista Edson Danillo Dotto, expendo em homenagem post mortem as seguintes considerações, dizendo: o exemplo de cidadão probo e de jornalista incorruptível, que Edson Danillo Dotto nos legou, não merece cair no esquecimento ou esperar pela ação deletéria do tempo, que tudo devora, salvo quando se cuida de conservar a memória das pessoas e dos seus feitos, dos fatos e coisas do passado. Edson Danillo Dotto permanece sempre na memória de todos aqueles que lhe conheceram, centralizando atenções e irradiando luz, como astros de primeira grandeza dentro de órbita precisa e imutável. Por fim, felicito a toda Família Diário. Feliz Natal e próximo novo ano cheio de alegria, saúde e prosperidade.

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo

Boas-festas

