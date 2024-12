Mãe é presa em Diadema por vender imagens íntimas da filha de 8 anos

A Polícia Civil de Diadema prendeu uma mulher de 40 anos que vendia imagens íntimas da própria filha de 8 anos. A mãe, identificada como Jéssica, comercializava as fotos da criança nua por um aplicativo de mensagens para um homem de 43 anos, que chegou a efetuar vários pagamentos pelo conteúdo, totalizando R$ 400 em dois dias.

O homem, suspeito de pedir, comprar e armazenar conteúdo pornográfico infantil, já foi identificado e está sendo procurado pela polícia. A mãe foi presa na última quinta-feira (19), em casa, no bairro Campanário. Segundo informação divulgada pela TV Record, teria confessado o crime.

A mulher é mãe de outras duas adolescentes, de 13 e 14 anos, mas segundo a investigação policial não há indícios de que elas tenham sofrido exploração sexual.

O caso só chegou à polícia porque a mulher perdeu o celular na rua e uma pessoa compartilhou as conversas, entre a mãe e o pedófilo, que estavam no perfil de Jéssica em um aplicativo de mensagens. O pai afirmou que não tinha conhecimento do caso – ele estaria trabalhando em outra cidade.

Imagens que circulam na internet mostram uma suposta conversa entre a mãe da vítima e o homem que estaria comprando as fotos. “Cadê a princesa. Deixa eu ver uma foto dela. Passa seu Pix”, enviou o suspeito.

(Reprodução/TV Record)

Em entrevista a TV Record, a delegada titular da DDM de Diadema, Renata Cruppi, disse que representantes do Conselho Tutelar e da escola em que a criança estuda apresentaram as mensagens para a polícia.

“Nosso maior receio era que essa criança pudesse ser exposta ou entregue a alguma violência sexual. Os crimes que enquadramos são do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), de divulgação de imagem, venda de fotografias, armazenamento de fotos, são vários delitos, tanto para a mãe quanto para a pessoa que recebeu o conteúdo”, disse a delegada.

“O homem pedia fotos em poses determinadas, como da criança sem blusa ou só de calcinha. A mãe fazia e ele pagava através de Pix. Foi muita ousadia e coragem da pessoa que achou celular e resolveu expor tudo isso. Graças a essa pessoa toda a rede de proteção foi acionada”, explicou a delegada.

O Diário questionou a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) sobre o caso, mas não houve retorno.