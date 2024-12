Mais de 200 mil continuam sem luz em São Paulo; na região são 33 mil

Mais de 200 mil imóveis na Grande São Paulo continuam sem energia elétrica na manhã deste sábado (21), após as chuvas registradas ontem. No Grande ABC, 33.267 moradores seguem sem luz, sendo a cidade de Mauá, com 13.796, a mais afetada da região, de acordo com boletim da Enel.

Na sequência aparecem os municípios de Santo André (8.220), Ribeirão Pires (5.065), São Bernardo (4.052), Diadema (1.123), São Caetano (997) e Rio Grande da Serra (14).

A concessionária informou nesta manhã que restabeleceu a energia elétrica para 450 mil imóveis - na noite de sexta-feira cerca de 611 mil consumidores estavam sem o serviço na Região Metropolitana. Na região eram 79 mil pessoas impactadas.

Ainda de acordo com a Enel, os municípios mais afetados no momento são: Capital, Mauá, Ribeirão Pires e Santana de Parnaíba. A Prefeitura de Ribeirão disse que cobrou a concessionária para o restabelecimento de energia na cidade.

O temporal registrado ontem teve rajadas de ventos de mais 80 km/h, que provocaram quedas de galhos, árvores e danificaram trechos da rede elétrica, conforme alegou a Enel. “Cerca de 70% das ocorrências registradas foram causadas pelo contato com a vegetação”.

A concessionária disse que acionou antecipadamente o plano de contingência, com reforço das equipes em campo para reconstruir os trechos de rede danificados e restabelecer o serviço para todos os clientes.