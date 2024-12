Paço de Ribeirão cobra Enel por normalização do abastecimento de energia

A Prefeitura de Ribeirão Pires informou que reforçou neste sábado (21) cobrança à Enel de prazos para o restabelecimento da energia elétrica em bairros do município. De acordo com a concessionária, 6.731 imóveis, 15,5% do total na cidade, foram afetados pela interrupção do serviço, após chuvas intensas registradas ontem.

Após a tempestade, a Defesa Civil Municipal registrou 15 ocorrências relacionadas à queda de árvores. Não há vítimas. Pontos parciais de alagamento também foram registrados, sem impacto ao trânsito.

"As equipes da Secretaria de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil e da Secretaria de Zeladoria Urbana permanecem nas ruas para o atendimento dos chamados e desobstrução de vias".

De acordo com o Paço, há previsão de chuva para os próximos dias. Durante a tempestade, a Defesa Civil orienta buscar abrigo seguro.

Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193 e a Defesa Civil Municipal pelo telefone 199.