Bancada do PT aposta em maior diálogo com prefeito Marcelo Lima

A bancada do PT na Câmara de São Bernardo se prepara para uma nova dinâmica de relação com o Executivo com a eleição de Marcelo Lima (Podemos). Agora, a expectativa, segundo o presidente do diretório municipal do PT, Cleiton Coutinho, é de um mandato marcado por maior diálogo e colaboração institucional.

“O prefeito Marcelo Lima se mostra uma pessoa aberta ao diálogo. Isso, no primeiro momento, é um ponto positivo. Lula, inclusive, o recebeu antes mesmo de (Marcelo) tomar posse, evidenciando o compromisso com a cidade”, afirmou Coutinho, citando o encontro do podemista com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no início deste mês. Apesar de ressaltar a postura de oposição da bancada petista, o dirigente reforçou que o partido não atua por “oposição a qualquer custo”, mas sim, em defesa das pautas prioritárias para a população, como Saúde, Educação, Segurança Pública e Habitação.

“O PT e o presidente Lula estão dispostos a dialogar e ajudar o conjunto da cidade, o povo de São Bernardo. Então, para nós, é praticar oposição naquilo em que o povo estiver sofrendo, mas não é ouvido. Precisamos nos inserir nesse debate de forma mais incisiva, como sempre fizemos”, ressaltou.

Entre as propostas discutidas pela bancada estão a implementação de um auxílio-aluguel mais abrangente, a construção de unidades habitacionais e o enfrentamento do caos na Saúde pública local. “Queremos que o povo seja mais bem tratado em todas as áreas. Vamos observar e atuar de forma incisiva quando necessário”, pontuou.

Cleiton destacou também as dificuldades enfrentadas durante a gestão de Orlando Morando (sem partido), especialmente no que diz respeito à falta de diálogo. “Tínhamos mais dificuldade com Orlando, que tinha um diálogo ruim. Marcelo, pelo primeiro contato, parece ser mais aberto a buscar ajuda institucional”, explicou. A aposta é que o novo prefeito, eleito com 55,74% dos votos no segundo turno, terá uma postura mais receptiva aos projetos e demandas da oposição.

Vale lembrar que, nas eleições municipais de outubro, o PT enfrentou um revés com a candidatura do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, que terminou o primeiro turno com 23,09% dos votos, na terceira posição, e ficou neutro no segundo turno, mesmo que tenha feito duras críticas ao deputado federal Alex Manente (Cidadania). O prefeiturável petista chegou a até mesmo chamar o parlamentar de “cavalo de Troia” do bolsonarismo.

Apesar disso, o partido saiu fortalecido na Câmara com a ampliação da bancada, composta a partir de 2025 por quatro vereadores – Ananias Andrade, Ana Nice, Ana do Carmo e Getulio do Amarelinho. O grupo conta com o reforço de um estreante que traz a experiência dos movimentos sociais, somado à bagagem política dos veteranos. “É uma bancada experiente, coesa e com expectativas altíssimas de desempenho”, avaliou Coutinho.