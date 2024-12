Guto Volpi encerra 1º mandato com aprovação de seis em cada dez moradores

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), chega ao fim de seu primeiro mandato com a maior aprovação popular desde que assumiu o Executivo, em janeiro de 2023. Seis a cada dez moradores da cidade avalizam a gestão do liberal – que, apesar da elevada aceitação entre os ribeirão-pirenses, obteve a reeleição com vantagem apertada sobre o principal candidato oposicionista, Gabriel Roncon (Progressistas).

Segundo o mais recente levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, contratado pelo Diário, a gestão Guto Volpi é aprovada por 59,4% da população, enquanto 37,0% reprovam o trabalho do chefe do Executivo – vantagem de 22,4 pontos percentuais da primeira qualificação sobre a segunda. A margem de erro do levantamento é de 4,3 pontos, para cima ou para baixo. Não souberam ou não responderam 3,6%.

A avaliação positiva ao governo do prefeito de Ribeirão Pires nunca esteve tão alta. Prova disso é que, na consulta realizada pelo instituto em dezembro do ano passado, o aval à administração marcou 51,4%. Em 2024, os índices apurados foram 53,3% em abril, 58,1% em julho, 54,4% em setembro e 59,4%, agora.

Em outro questionamento feito para refinar a avaliação dos ribeirão-pirenses, 42,5% consideraram a administração Guto Volpi ótima (10,1%) ou boa (32,4%), também o patamar mais alto da série histórica do instituto – contra 36,3% em abril, 40,4% em julho e 41,3% em setembro. Outros 29,0% classificaram a gestão como regular e 26,9% a julgaram ruim (9,1%) ou péssima (17,8%). Não soube responder ou não quis opinar 1,6% dos entrevistados.

Com tamanha aprovação popular, esperava-se que o liberal tivesse mais facilidade para renovar o mandato em outubro, mas não foi o que aconteceu. Guto Volpi foi eleito com 47,6% dos votos, contra 43,9% de Gabriel Roncon – diferença de apenas 1.745 votos, que o prefeito atribuiu à disseminação de fake news (notícias falsas) sobre a impugnação de sua candidatura.

Roncon levou à Justiça Eleitoral a tese de que a eleição de Guto configuraria terceiro mandato do mesmo núcleo familiar, uma vez que o liberal saiu vencedor do pleito suplementar em 2022 para suceder o pai, Clóvis Volpi, que teve o mandato cassado. Guto, porém, levou a melhor em todas as instâncias.

Entre as realizações do prefeito em seu curto primeiro mandato figura a entrega do Hospital Municipal Santa Luzia, cujas obras foram iniciadas em 2008, paralisadas em 2013 e retomadas em 2021.

A PESQUISA

O Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 552 moradores entre os dias 17 e 19 deste mês. O grau de confiança da pesquisa é de 95%, o que significa dizer que, se o levantamento for realizado 100 vezes, em 95 deles o resultado será o mesmo.

A aprovação do governo Guto Volpi é maior entre as mulheres (59,7%) do que entre os homens (59,1%). Também há variação conforme a escolaridade: 62,7% dos moradores com ensino médio aprovam a gestão, índice superior ao de pessoas com ensino superior (52,1%) e fundamental (60,3%). No corte por faixas etárias, o maior aval ocorre no grupo de 16 a 24 anos (62,3%).

No sentido contrários, as maiores taxas de reprovação podem ser observadas entre homens (37,1%), pessoas de 45 a 59 anos (39,2%), com ensino superior completo (45,0%) e economicamente ativas (37,3%).

