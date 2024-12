Quarteirão de Diadema seguirá modelo Poupatempo da Saúde

Antonio Carlos do Nascimento, doutor em endocrinologia e metabologia pela USP (Universidade de São Paulo), assumirá o desafio de chefiar a Secretaria de Saúde de Diadema na gestão do prefeito eleito Taka Yamauchi (MDB), a partir de 1º de janeiro.

O especialista, que atuou como coordenador de Urgência, Emergência e Atenção Básica da Prefeitura e do Centro de Especialidades do Centro Hospitalar Municipal em Santo André, é colunista do Diário e pretende implementar na Saúde de Diadema cases de sucesso da cidade vizinha, como o Qualisaúde e o Poupatempo da Saúde, além de realizar mutirões para dar conta da demanda reprimida.

“Venho de uma escola que viveu dificuldades nos primeiros anos do mandato do (prefeito) Paulo Serra (PSDB), em Santo André. Então, esse berço vai me ajudar demais. Evidentemente, ao mesmo tempo em que dimensionamos (o cenário), vamos resolvendo. Então, é inevitável que façamos mutirões. Temos filas de 12 mil exames e isso está no portal (da Transparência). À medida que resolvermos isso por meio dos mutirões, dimensionaremos o tamanho do problema. Talvez não seja tão grande o número. Provavelmente vamos encontrar situações positivas, também. A partir disso, vamos planejar as ações definitivas”, explicou.

O endocrinologista pretende implementar no Quarteirão o modelo do Poupatempo da Saúde, em que se tem o maior número possível de especialidades concentradas em um espaço só, bem como aplicar os conceitos do Qualisaú-de, com destaque para a humanização do atendimento. “A ideia para o Quarteirão da Saúde é um pouco a solução da qual tivemos participação em Santo André. Para isso, será necessária a readequa-ção de ordem arquitetônica e da funcionalidade. Em princípio, é replicar o Poupatempo de Santo André.”

O futuro secretário-adjunto da Saúde, Gustavo Tomaz, corrobora a declaração de Antonio Carlos. “Queremos levar o modelo Poupatempo para o Quarteirão a fim de trazer vida ao espaço, zerar os gargalos que a cidade tem de consultas e exames. Encontrando esses gargalos, vamos intensificar as equipes e o RH (Recursos Humanos), atendendo aos anseios da população”, pontuou.

Outro case de sucesso que será aplicado em Diadema é a linha de cuidados para pacientes com sobrepeso e obesidade. Já existe um serviço na cidade, mas que não é municipal. A ideia é unificar os serviços oferecidos pelo Estado com os do município.

O atendimento às pessoas atípicas - que apresentam alteração no funcionamento cognitivo, neurológico ou comportamental, como autismo e TDAH (transtorno do deficit de atenção com hiperatividade) – também será uma das prioridades da gestão Taka.

Antonio Carlos destacou, ainda, que a Estratégia da Família (equipes multidisciplinares que prestam cuidados de saúde abrangentes) será intensificada com a ampliação do trabalho de campo, inclusive, com atendimento móvel.

“Com a estrutura bem montada, o que pretendemos fazer até o fim do primeiro ano, vamos reduzir em, pelo menos, 20% e 30% a carga das UPA (Unidades de Pronto-Atendimento), que é o pico hipertensivo, a descompensação diabética, a respiratória. Ao estruturar a rede básica de maneira que realmente faça uma abordagem preventiva, teremos essa queda do que era possível atender na linha de base”, afirmou.