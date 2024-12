Tom Brady estaria com dificuldade em aceitar gravidez de Gisele Bündchen

Parece que Tom Brady estaria com dificuldades para lidar com a notícia da gravidez de Gisele Bündchen, sua ex-esposa, que está esperando um bebê com o namorado Joaquim Valente. De acordo com uma fonte da revista In Touch Weekly, o ex-jogador não consegue expressar felicidade pela modelo.

A fonte ainda informou que Brady está sozinho e arrependido de não ter evitado o divórcio.

- Tom quer ficar feliz pela Gisele, mas não consegue fazer isso. Ela ter um filho com outra pessoa ainda é um choque. Ele não se acostumou com a ideia. Os filhos dele parecem empolgados, mas isso também não ajuda, declarou.

E continuou:

- A verdade é que Tom está solitário. Há momentos em que ele se arrepende de não ter feito mais para salvar o casamento, e agora que ela tem um bebê vindo aí... Gisele realmente já superou.

Vale pontuar que após o término com a modelo, Tom viu o seu nome envolvido com algumas modelos, como Kim Kardashian, Brooks Nader e Irina Shayk.