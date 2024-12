Akira: ‘a diplomação encerra um ciclo que começou com as eleições’

O prefeito eleito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB); sua vice, Vilma Marcelino (PSDB); e os 13 vereadores eleitos e reeleitos foram diplomados ontem, durante cerimônia realizada na Câmara.

Akira afirmou ao Diário que, com a diplomação, encerra-se um ciclo que começou com as eleições, e o sentimento é de muito amor e gratidão. “Hoje me perguntaram, quando eu entrei, se já havia caído a ficha do que estava acontecendo. Olhei (ao redor) e vi pessoas especiais reunida aqui por um propósito. Deus nos deu uma missão, que vamos cumprir com nosso melhor trabalho, para que a possamos cuidar da cidade como ela merece”, pontuou.

O pessebista destacou que, até a posse, no dia 1º, continuará organizando os secretários e preparando as ações para o próximo ano. “É um trabalho que não para. É contínuo. Até a posse estaremos nos preparando para assumir a Prefeitura e dar continuidade no ano que vem”, afirmou.

Além da posse, o prefeito eleito se prepara para receber a filha caçula, Manu, cujo nascimento está previsto para janeiro. Akira e Leticia Auriani já são pais do pequeno Ricardo Hiro. “Estamos na expectativa de a Manu chegar, até antes da posse, que é uma resposta da população pela mudança. Tenho duas responsabilidades: de cuidar das crianças dentro de casa e fora de casa, de toda a população com muito amor”, destacou.

A cerimônia de diplomação foi conduzida pela chefe de cartório do município, Ana Maria Laura Carvalho, e pelo juiz eleitoral André Luiz Rodrigo do Prado Norcia. O vice-prefeito de Ribeirão Pires, Rubens Fernandes, o Rubão (Republicanos), prestigiou a diplomação, bem como a futura primeira-dama da cidade, Leticia Auriani, e o pai de Akira, Arnold Auriani.

Durante o evento, representantes dos movimentos sociais e negro de Ribeirão Pires e região fizeram questão de destacar a importância de ter Akira Auriani e Vilma Marcelino representando a população de Rio Grande da Serra. A vice-prefeita foi presenteada pelos movimentos.