Encontro da Solidariedade arrecada oito toneladas de alimentos

A quarta edição do Encontro da Solidariedade do Grande ABC, dia 15 de dezembro, reuniu 4.300 veículos clássicos no estacionamento da Volkswagen, na Via Anchieta, em São Bernardo. Pelo menos 10 mil pessoas participaram do tradicional evento, que arrecadou oito toneladas de alimentos, que serão destinados a instituições de caridade.

O encontro, que é organizado pelo Fusca Club ABC começou a ser realizado em 2021, durante a pandemia de Covid-19. Na ocasião, a entidade, em parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, organizou um grande evento solidário em formato drive-thru no mesmo local. Durante dois dias, o público doou alimentos enquanto exibia seus carros clássicos, resultando em uma arrecadação significativa para ajudar famílias e entidades em situação de vulnerabilidade. Nos anos seguintes, a ação continuou crescendo e alcançando números importantes.

SOBRE O FUSCA CLUB DO ABC

Desde sua fundação em 1998, o Fusca Club ABC vem consolidando sua importância no movimento automotivo e no antigomobilismo brasileiro. Criado para reunir entusiastas da marca Volkswagen, especialmente de veículos antigos e clássicos, o clube promove atividades, passeios e eventos que celebram a paixão por esses carros. Ao longo dos anos, o grupo se destacou não apenas pela conexão entre os admiradores, mas também por iniciativas que transcendem o universo automobilístico, fortalecendo sua relevância na comunidade.