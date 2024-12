Polícia Militar desmantela ponto de tráfico em Mauá

A Polícia Militar de Mauá realizou uma operação bem-sucedida em um ponto de tráfico no Jardim Zaíra, na rua Lourival Portal da Silva, durante a madrugada desta quinta-feira (19).

De acordo com os agentes, a ocorrência começou quando, em um patrulhamento preventivo às 2h, a equipe avistou um homem com uma mochila suspeita no local.

Na abordagem, além da apreensão de uma grande quantidade de drogas, a PM constatou que o criminoso já obtinha antecedentes criminais também por tráfico.

Foram apreendidas 359 porções de maconha, 88 papelotes de cocaína e 57 unidades de crack. Além dos entorpecentes, para organização das atividades ilícitas, o homem possuia cédulas de R$ 70 para troco e uma caderneta de contabilidade para as vendas.