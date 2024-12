Eliana se emociona ao relembrar morte do pai: - Ele não viu minhas estreias

Eliana foi a convidada especial do Encontro nesta quinta-feira, dia 19. Durante sua participação, a apresentadora falou sobre sua nova fase na Rede Globo e acabou se emocionando ao relembrar do seu pai, José Bezerra, que morreu neste ano, aos 92 anos de idade.

Segundo Eliana, 2024 foi um ano muito difícil e cheio de transições:

- Foi um ano de muita ousadia profissional, sou muito grata por todas as oportunidades. Depois dos 50 anos fazer uma transição dessa é um privilégio, muito especial ter podido fazer essa transição e continuar me comunicando que é o que mais amo fazer, independentemente do programa. O Saia Justa é um formato com o sagrado, onde jornalistas já foram âncoras, quando me deram esse presente me senti lisonjeada.

Em outro momento, quando falou do pai, a apresentadora não segurou as lágrimas e lamentou ele não ter visto suas estreias:

- O balanço que faço é de muita alegria. É um ano para agradecer, faz muitos anos que não peço nada, só agradeço. A única coisa que peço é saúde para estar firme e forte ao lado dos meus filhos. Foi um ano difícil que perdi meu pai. Na medida que isso aconteceu na minha vida pessoal, ele deixa muito em mim, muitos ensinamentos, ele não viu minhas estreias, mas...

E não parou por aí! Eliana ainda deu um spoiler do especial do The Masked Singer Brasil, e contou que irá cantar uma música gospel com Daniel.