Encontro dos Clássicos tem edição especial de Natal nesta quinta-feira

Ribeirão Pires recebe hoje a última edição do ano do Encontro dos Clássicos, evento que celebra a paixão por veículos antigos. Organizado pela Rust Garage ABC, com apoio da Prefeitura, o evento acontece na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, das 19h às 22h, e será a despedida do projeto, que retornará apenas em 2025.

Com entrada gratuita e aberto ao público, o especial de Natal do Encontro dos Clássicos reunirá carros históricos fabricados até 1999, como por exemplo fuscas, kombis, chevettes, brasílias, variantes e opalas. Além de ser um ponto de encontro para os amantes de automóveis, o evento terá atrações musicais ao vivo, uma praça de alimentação com diversas opções gastronômicas e uma ação solidária para arrecadação de alimentos não perecíveis.

Os veículos expostos são verdadeiras relíquias que encantam pelo charme e pelo estado impecável de conservação, despertando memórias afetivas e histórias marcantes nos amantes de carros antigos.

A edição natalina promete proporcionar momentos únicos para famílias e visitantes que buscam lazer, cultura e solidariedade em um ambiente festivo e acolhedor e solidário.

Além do entretenimento, o evento também desempenha um papel importante no fortalecimento da economia local. A praça de alimentação contará com comerciantes e empreendedores de toda a região, promovendo não só a gastronomia, mas gerando oportunidades de negócio.

Outro destaque do encontro é o compromisso com a solidariedade. A arrecadação de alimentos permitirá que os participantes contribuam com as ações do Fundo Social, beneficiando famílias carentes de Ribeirão Pires no período de Natal.