Marcelo Lima: 'São Bernardo vai ser referência nacional em Educação'

O prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), anunciou está semana Júlio César da Costa como secretário de Educação em seu governo. A nomeação marca, segundo o podemista, o início de uma nova fase para a rede municipal a partir de 1º de janeiro de 2025.

"São Bernardo vai ser referência nacional", afirmou Marcelo Lima, que explicou o motivo da escolha de Costa para o cargo: "O que mais me chamou a atenção no Júlio César, além do currículo excepcional, foi a forma como ele lidera: sempre próximo dos profissionais da educação e valorizando toda a rede. Ele entende que o sucesso de uma secretaria depende do trabalho em equipe, e é essa visão que fará a diferença".

Júlio César da Costa é amplamente reconhecido por seu papel transformador na educação de Sobral, no Ceará, onde sua atuação como secretário de Educação por uma década foi essencial para consolidar o município como referência nacional no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Desde 2021, Júlio César lidera a Secretaria de Educação de Eusébio, também no Ceará, onde acumulou conquistas de destaque. Sob sua gestão, o município alcançou o 1º lugar no estado do Ceará e o 2º lugar nacional no Prêmio Band Cidades Excelentes em 2024. Além disso, Eusébio registrou avanços notáveis, como um índice de 92,6% no indicador “Criança Alfabetizada”, do MEC, superando as médias estadual e nacional. No mesmo ano, o município recebeu o Selo Ouro no Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, reforçando a qualidade de sua educação básica.

“Tenho certeza de que os profissionais da Educação de São Bernardo encontrarão nele um parceiro comprometido com resultados e com o fortalecimento da nossa rede”, disse Marcelo Lima.

Com mais de 30 anos de experiência, Júlio César iniciou sua trajetória como professor na rede municipal, passando por cargos como diretor de escola e secretário-adjunto, até se tornar secretário de Educação em Sobral e, posteriormente, em Eusébio.