Após ganhar Melhores do Ano, Cesar Tralli reúne equipe do Jornal Hoje: Um prêmio é e será sempre coletivo

Cesar Tralli é só gratidão! Após ganhar o prêmio Melhores do Ano na categoria Jornalismo, no último domingo, dia 15, o jornalista usou as redes sociais para agradecer e homenagear toda sua equipe do Jornal Hoje.

Na imagem, Tralli apareceu com o troféu em mãos e falou com carinho do registro, que significa muito para ele.

Uma foto que diz muito pra mim. Diz sobre a importância de valorizar cada pessoa que está do seu lado, cada um que você cruza nos corredores. Diz sobre atitudes simples como dar um bom dia, um boa tarde. Perguntar: você está bem? Diz sobre amar o próximo e aprender com o próximo o tempo todo.

O jornalista, marido de Ticiane Pinheiro, ainda falou da sorte em ter uma equipe como a sua:

Tenho muita sorte e alegria de estar acompanhado de tanta gente talentosa e genuinamente boa, na sua essência e no trabalho cotidiano. Um prêmio nunca é individual. Um prêmio é e será sempre coletivo. Este prêmio é de todos nós, de todos vocês. De muitos também que não couberam nessa foto.

E encerrou:

Viva o Jornalismo Profissional! Meu nome, repito, é Gratidão.