Eliezer conta experiência emocionante enquanto Ravi estava internado: - Era claro o que estava acontecendo

Eliezer abriu o coração nas redes sociais nesta terça-feira, dia 17, e contou uma experiência emocionante que passou durante o período que Ravi, seu filho com a Viih Tube, estava internado. Segundo o influenciador, ele não era uma pessoa muito religiosa, mas após receber a notícia de que seu filho tinha piorado, ajoelhou e rezou para que o pequeno melhorasse, e acabou passando por uma experiência sobrenatural:

- Eu confesso para vocês que o que eu vou contar agora, eu não sei muito bem como contar, porque eu nunca tinha vivido isso antes. As pessoas que tinham vivido isso tinham contado, eu nunca tinha acreditado nas pessoas, não por achar que a pessoa estava mentindo para mim, mas eu sou um cara muito prático, muito racional, então toda vez que alguém me narra uma experiência sobrenatural, eu procuro mais uma explicação lógica para aquilo. Então, eu não sei se isso é um encontro com Deus, eu não sei se isso é uma experiência com Deus, eu não sei se o correto do termo é Deus falando comigo, eu não sei. Mas eu também nunca tinha passado por uma situação dessa igual a gente passou.

Ele começou contando que no dia 2 de dezembro eles receberam a notícia de que o Ravi tinha piorado e que isso o motivou a ir rezar. De acordo com o influenciador, fazia muito tempo que ele não rezava:

- Ajoelhei, fui rezar. Eu não vou falar que foi pela primeira vez, porque eu acho que quando eu era pequeno minha mãe sempre me ensinou a rezar ajoelhado, mas depois que eu cresci... Na minha oração, eu pedi para que Deus me mostrasse, que fosse muito claro comigo o que Ele queria da gente, o que Ele queria de mim, o que eu iria fazer, eu ia atender, eu ia fazer qualquer coisa. E a única certeza que nós tínhamos durante todos esses dias - inclusive, foi o que manteve a gente, assim, na medida do possível, calmos o suficiente para lidar com toda a situação - era que Deus estava no comando de tudo.

Eliezer apontou que eles seguiram fortes por conta da fé, já que os exames do Ravi estavam ótimos dentro das condições do quadro. O pequeno teve enterocolite, uma inflamação no intestino que afeta bebês, que fez com que ele tivesse pneumatoses, gases na parede do intestino que tinha risco de romper, e que se romper poderia levá-lo a óbito. Após a oração, o influenciador contou que sentiu a vontade de assistir a um filme e que, a partir desse momento, começou a receber alguns sinais:

- A oração acabou. Me deu na cabeça de assistir a um filme chamado A Cabana, um filme muito antigo, onde narra a experiência, um final de semana com Deus. E aí, quando eu coloquei o filme, eu desci as escadas para pegar alguma coisa para comer. A nossa geladeira tem um display, como se fosse um tablet gigante, e geralmente, ou ela está mostrando o que tem dentro da geladeira, uma câmera, e ela é como se fosse uma janela; ou se não, é uma tela como se fosse um grande post-it, que é onde você consegue escrever, deixar recado. Quando eu abri a geladeira para pegar o queijo, ela estava em uma tela branca, com algumas coisas escritas. Eu abri e peguei o queijo, quando eu fechei a geladeira, a tela já estava preta, com um coração na tela, um coração humano, não um coração da forma lúdica. Eu fiquei surpreso [...] e no meu reflexo, o negócio é touch, eu apertei na tela e começou a tocar uma música. Na hora, eu fiquei mais surpreso ainda [...] Eu não sabia que essa geladeira tocava música.

Segundo o ex-BBB, ele logo perguntou para a uma mulher que trabalha com eles se aquilo era normal. Ela respondeu que sim e que tinha configurado a opção de tocar música, mas não tinha programado aquela. Ele relata que mais tarde do mesmo dia foi trocar de turno com a Viih Tube para ela poder dormir confortável em casa por conta da cesárea, e que ao entrar no carro se deparou com uma surpresa:

- Quando eu entrei no carro, adivinha, a música estava tocando novamente, ela já estava tocando. E eu sabia que era a música pela foto, só que eu nunca tinha escutado a música, era um nome estranho, um nome que eu nunca tinha escutado, porque eu não tenho o costume de escutar músicas, não sei se o termo correto é esse, se é música gospel, ou música de Deus... Começou a tocar a música, e na hora eu entendi o que estava acontecendo, na hora a minha ficha caiu. Eu falei: Não faz sentido, a música apareceu do nada na tela da geladeira, e agora a música está tocando quando eu entro dentro do carro, e a minha pergunta para Deus na oração foi: me mostre com clareza o que você quer de mim. [...] Eu sou muito musical, eu tenho trilha sonora para tudo quanto é momento e Ele sabe que a forma mais clara de falar comigo, de me passar uma mensagem, era com a música. E aí eu escutei aquela música, e aquilo me emocionou, aquilo me invadiu de uma forma que era a clara resposta do que Ele queria comigo. Para mim era claro o que estava acontecendo, era Deus comunicando comigo, era Deus me respondendo a minha oração de uma forma muito imediata.

Ao chegar no hospital, Eliezer relatou que teve uma luz e disse que aquelas pneumatoses foram colocadas para indicar outro caminho para eles seguirem, além de indicar que eles deveriam ter paciência que Ele estava cuidando do Ravi:

- Nove horas da noite fez o exame de novo, repetiu o exame para acompanhar essa pneumatose, e adivinha? A pneumatose, as duas, tinham praticamente desaparecido. Qual que é a probabilidade de duas pneumatoses desaparecerem em algumas horas, sendo que quando ele foi internado, uma pneumatose levou três dias para sair?, apontou ele.

Ele continuou o relato e contou que foi à igreja no dia 8 de dezembro e acabou sentindo outra mensagem, já que o pastor contou a história de sua filha que estava matando aula e influenciando outras crianças a fazer o mesmo, dizendo como ele explicou que ela deveria usar a influência dela para o bem:

- A palavra do dia que eu estava lá, que eu fui, coisa mais rara do mundo, à igreja, era isso. Aí na hora eu já fiquei chocado. Ele deu um exemplo de um cara que tinha um casebre tão pequenininho, e lá dentro tinha um espaço, um quartinho para Deus, para orar, para pedir prosperidade, para pedir família, para pedir tudo. E Deus deu tudo para ele. E adivinha? Não tinha nenhum quartinho, nenhum espaço para Deus. Ele esqueceu de Deus. E se você for pensar na minha vida, eu nunca tive uma vida difícil. Muito antes do Big Brother. Deus sempre me deu tudo. Eu sempre tive uma situação financeira muito boa, tinha meu carro, a minha casa, minha família. Mas a gente fala com milhões de pessoas aqui todos os dias. Acompanham a gente e agora demonstraram tanto amor, empatia... coisas que eu nunca rezei para ninguém. Eu nunca orei por ninguém. E tanta gente orou pelo meu filho.

Eliezer ainda contou que sentiu que Ele queria que ele contasse essa experiência e que foi por esse motivo que ele gravou o vídeo:

- Eu não sabia disso, eu sempre tive Deus no coração, mas agora eu sei o que Ele busca. É comigo, intimidade. Eu sei que Ele quer que a gente fale de Deus, quer que a gente seja testemunha. Por isso que eu estou gravando esse vídeo. Contando tudo o que aconteceu. Ele quer que a gente seja testemunha. Que a gente testemunhe o que a gente viveu. Na semana que eu fui para a igreja de Jesus, ele voltou a mamar. Ele melhorou. Veio para casa.

Por fim, ele comentou que uma financeira com a qual trabalha estava desviando dinheiro das empresas dele e de Viih para uma conta pessoal, mas não deu mais detalhes sobre o ocorrido:

- Nós descobrimos que uma pessoa do nosso financeiro estava desviando. Aproveitou dessa situação que aconteceu com Ravi, porque ela sabia que nós não estávamos acompanhando as transações das empresas. Nós temos três empresas. Então aproveitou dessa situação toda para desviar dinheiro para a conta pessoal dela. E talvez da forma que ela foi fazendo, como ela foi fazendo com pequenos valores, talvez nós nunca descobriríamos, mas descobrimos. Depois eu conto como foi isso. Até porque eu dei um prazo para ela devolver para a gente. Ela desviou um valor muito grande.