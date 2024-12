Após aparição na TV Globo, Patrícia Abravanel expõe ligação que recebeu de Luciano Huck

Patrícia Abravanel deu o que falar no fim de semana após participar do Melhores do Ano no Domingão com Huck, na TV Globo. E na última segunda-feira, dia 16, ela participou do Fofocalizando e revelou uma ligação de Luciano Huck a ela após sua ida à TV Globo.

Para quem não acompanhou, ela participou de um momento de homenagem a Silvio Santos no programa, que morreu em agosto deste ano. Agora, no programa de fofocas, Patrícia contou detalhes da conversa com Luciano após a repercussão positiva da união dos dois canais de televisão.

- Hoje o Luciano me ligou e falou assim: Todos os astros cooperaram. Sabe quanto tudo foi orquestrado de uma forma tão brilhante, tão precisa, tão maravilhosa? Gente, vamos se sentir orgulhosos porque nós somos a emissora do melhor dos melhores, contou.

No Instagram, o apresentador fez uma publicação com algumas fotos do evento e na legenda agradeceu mais uma vez a parceria de Patrícia e relembrou a importância do comunicador, Silvio Santos, para a televisão brasileira.

Fazer televisão é uma profissão de fé no poder de conectar pessoas. Domingo tivemos uma noite de celebração. De união, iniciou.

Lá atrás, o Silvio Santos mostrou ao Brasil como é possível unir pais, filhos e avós no mesmo sofá diante da mesma TV. E é por isso que a gente se uniu em um único sinal, Globo e SBT. Muito mais que um sinal de transmissão, é um sinal de que, sim, podemos estar sempre buscando o que nos conecta, o que nos une e não o que nos separa. Essa é a TV em que eu acredito. E, mais do que isso, esse é o Brasil em que eu acredito, escreveu.