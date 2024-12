Charge - 17 de dezembro de 2024

O prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), anunciou ontem mais seis nomes que vão compor o primeiro escalão de seu governo. O destaque ficou por conta da Secretaria de Educação, que será comandada pelo ex-secretário de Sobral (Ceará) Júlio César da Costa, licenciado em educação física e especialista em gestão escolar.

Costa foi secretário de Educação em Sobral por dez anos seguidos e dois como adjunto. O ensino da cidade, que vem crescendo desde 2005, conquistou o primeiro lugar do Brasil no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) em 2021, em cidades com mais de 50 mil habitantes, e em 2023, entre municípios com mais de 70 mil moradores.