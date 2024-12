Akira Auriani, à espera de Manu

Akira Auriani (PSB), prefeito eleito de Rio Grande da Serra, e sua esposa, Letícia Auriani, não escondem a emoção que o início de ano reserva para a família. Além da posse, no dia 1º de janeiro, Letícia está grávida de Manu, cujo nascimento está previsto para a primeira semana do ano. Akira brincou que o que vai tirar seu sono não são os problemas da cidade, mas a pequena, que tem dado sinais de que pode chegar antes da posse. “Ela está bem agitada e acredito que vem antes (de janeiro). Quando a gente aparecer com cara de sono, as pessoas vão saber os motivos. Vai ser bom. Duas grandes responsabilidades na minha vida: primeiro, cuidar da família; depois, dessa cidade que a gente ama tanto”, afirmou Auriani, que recebeu a esposa com beijos ao anunciá-la como presidente do Fundo Social de Solidariedade da cidade, ontem, durante a divulgação da terceira ‘leva’ de nomes que vão compor o primeiro escalão de seu governo. O casal já tem um menino, Ricardo Hiro.

BASTIDORES

De volta

O prefeito reeleito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL, foto), retomou o comando da cidade após férias de 18 dias, período no qual a cidade foi administrada interinamente pelo vice Rubão Fernandes (Republicanos). O liberal voltou com a bateria recarregada. No sábado, Volpi anunciou a antecipação do pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais e também a entrega do kit de Natal para o funcionalismo. “Graças a este time entregamos muitas conquistas para a cidade”, elogiou.

Anúncio – 1

O prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), anuncia hoje, às 10h, em um bufê da cidade, os nomes que vão compor o primeiro escalão de seu governo. Até o momento, o único confirmado é o de José Luiz Gavinelli, atual secretário de Finanças de São Bernardo, que vai comandar a mesma pasta em Diadema e terá a missão de reorganizar as contas do município.

Anúncio – 2

Outros dois nomes devem compor o primeiro escalão de Diadema: o de Marcos Michels (PL), ex-vereador e ex-secretário de Educação no governo do primo, Lauro Michels; e o de Kiko Teixeira (MDB), ex-prefeito de Ribeirão Pires e de Rio Grande da Serra. Ambos compõem a equipe de transição de governo do prefeito eleito Taka Yamauchi (MDB).

Anúncio – 3

Quem também anuncia o primeiro escalão de seu governo hoje, ao meio-dia, é o prefeito eleito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), e a vice, Silvana Medeiros (Avante). A apresentação será feita em um hotel da cidade.

Encontro

O prefeito eleito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSDB), participou no último sábado de encontro com prefeitos e vice-prefeitos eleitos pelo PSB no Estado na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). Participaram do evento o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; e o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, ambos pessebistas. Auriani espera contar com apoio federal a seu governo.

Ensinamento

O prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), encontrou-se ontem com o ex-presidente da República Michel Temer (MDB). A reunião, segundo Taka, foi uma oportunidade para “extrair ensinamentos valiosos de sua extensa experiência política e administrativa”. “Ressaltando a importância do diálogo com a população”, escreveu o emedebista, em publicação das redes sociais.