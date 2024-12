Secretário de Finanças de Taka não descarta securitização da dívida

José Luiz Gavinelli (União Brasil), que será o responsável pela Secretaria de Finanças na gestão do prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), não descarta a securitização da dívida ativa da cidade como forma de captação de recursos. Trata-se da cessão dos débitos do município a empresas securitizadoras, a fim de antecipar o recebimento dos recursos.

Gavinelli tem grande experiência na área, tendo atuado como secretário de Finanças de São Bernardo no governo do prefeito Orlando Morando (PSDB). Com o avanço no processo de transição de governo, o futuro chefe da Pasta afirmou que o grupo formalizou solicitação adicional para obter dados mais específicos sobre a situação fiscal do município, incluindo contratos, adimplência com fornecedores, reajustes contratuais, pontualidade nos pagamentos e projeção dos resultados orçamentário e financeiro.

“Pedimos também informações sobre a aplicação dos recursos na Saúde e Educação, além da situação dos precató-rios. Com essas informações seremos capazes de fazer um diagnóstico mais preciso da situação que encontraremos a partir de 1º de janeiro”, disse.

Apesar de não possuir todos os dados, Gavinelli já tem projetos para aumentar a arrecadação e equacionar as finanças. Dentre as propostas estão a redução de custos, controle de custeio, combate à sonegação e evasão fiscal, e trabalho intenso na redução da inadimplência. “Com certeza esses serão os pilares da nossa gestão à frente da Secretaria de Finanças de Diadema.”

A securitização também está no radar. Segundo Gavinelli, a cidade está com a nota “C” em sua capacidade de pagamento há algum tempo, o que inviabiliza qualquer operação de crédito com aval da União, fonte fundamental para investimentos.

“É praticamente impossível que os municípios consigam realizar grandes investimentos apenas com a arrecadação de impostos e taxas. Prova disso é que, na própria peça orçamentária enviada à Câmara, apenas cerca de 8% do Plano de Obras 2025, previsto pela atual administração, seriam custeados com recursos próprios. Portanto, a securitização da dívida ativa é uma forma de captação de recursos que, após ser devidamente analisada pelas respectivas áreas técnicas, pode ser uma alternativa para viabilizar recursos”, destacou.

Gavinelli ressaltou ainda que, na proposta orçamentária para o exercício de 2025, há grande expectativa em relação às transferências de recursos do governo federal, em torno de R$ 590 milhões – valores que o futuro secretário considera fundamentais para o município, tendo em vista que o Plano de Obras, também incluído na LOA (Lei Orçamentária Anual) 2025, totaliza R$ 561,9 milhões. “Cerca de 92% desse valor está vinculado à execução de obras nas áreas de Educação, Habitação, Meio Ambiente, Saúde, Obras, Mobilidade e Transporte”, pontuou.