Gilsão é eliminado de A Fazenda 16

Fim de linha... Perdendo a chance de ir para a final e batalhar pelo grande prêmio, Gilsão foi o menos votado pelo público e foi o eliminado da segunda roça especial que rolou nesta segunda-feira, dia 16.

Como já é tradicional, A Fazenda 16 começou mostrando tudo o que rolou na noite anterior e como a sede lidou com as respostas dadas pelo público. Depois do resultado da eliminação de Albert na primeira roça especial, Sacha Bali conversou com Gui Vieira e Yuri Bonotto. O ator sugeriu do G3 não indicar Sidney Sampaio para a próxima berlinda, por achar que ele é mais forte que os aliados que ainda iriam disputar a roça.

Chegando a hora de descobrir quem seria o eliminado da noite, que não conseguiu votos suficientes para entrar no top seis, Adriane Galisteu chamou os peões para a varanda. Por lá eles fizeram os últimos apelos para que continuassem em A Fazenda 16.

A primeira pessoa a subir para a sede de A Fazenda 16 e garantiu a presença no top seis foi Gui Vieira. Logo depois de mostrar o retorno do ator de Chiquititas pelo caminho da gratidão, Adriane contou a Juninho que ele podia voltar para o jogo.

Deixando Nessa e Gilsão com os nervos à flor da pele, Galisteu ainda puxou assunto sobre como a sede ia receber Bill de volta. Em seguida, chegou a tão temida hora de decidir quem ia deixar A Fazenda 16: Gilsão.

Para decidir quem vai disputar a final de A Fazenda 16 o público ficou com a responsabilidade. Depois da volta de Nêssa, Galisteu entrou no telão dos peões e avisou que todos estavam na roça do reality rural. Como sempre, os competidores fizeram seus discursos para continuar no jogo.