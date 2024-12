S.Bernardo investe R$ 1,2 milhão para inaugurar nova Emeb integral

Com um investimento de R$ 1,2 milhão, a Prefeitura de São Bernardo inaugurou nesta segunda-feira (16) a Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Ministro Paulo Renato Costa Souza - Centro Municipal de Educação Integral.

A nova unidade, que abriu com 525 vagas para alunos do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), em período integral, fica na Avenida Senador Vergueiro, 1.301, Jardim do Mar, no antigo Campus Vergueiro da Universidade Metodista.

O espaço recebeu reformas e adequação das instalações e tem capacidade para mais 775 vagas, totalizando 1.300. Porém a ampliação das vagas ficará a cargo da gestão do prefeito eleito Marcelo Lima (Podemos).

As atuais vagas disponíveis já foram todas preenchidas. Os alunos matriculados são oriundos das Emebs Maria Adelaide e Geraldo Hypólito, além de alunos que moram num raio de até sete quilômetros da unidade.

“Para mim é motivo de muita alegria entregar para a Secretaria de Educação do município de São Bernardo este prédio reformado, com toda instalação elétrica e hidráulica renovadas em uma parte do prédio”, disse o prefeito Orlando Morando (PSDB) durante a cerimônia de inauguração da unidade.

O evento contou com a presença de alguns dos novos alunos, juntamente com suas famílias, e de outras autoridades como a secretária municipal de Educação, Silvia Donnini, e o vereador Danilo Lima.

As Emebs que funcionam em período integral fazem parte do Programa Educar Mais, inaugurado em 2017. Elas tiveram a jornada escolar ampliada de cinco para nove horas de atividade.

Já são quase 30 mil alunos que, além da grade curricular tradicional, têm aulas de idiomas, robótica, informática, educação ambiental, iniciação científica, música e atividades físicas. Eles recebem ainda quatro refeições diárias (café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta).

ACORDO

O imóvel que pertencia à Universidade Metodista de São Paulo, avaliado em R$ 67 milhões, foi cedido à Prefeitura como pagamento de uma dívida tributária de R$ 80 milhões.

“Se fôssemos construir um prédio desse, gastaríamos mais de R$ 100 milhões. A solução foi vantajosa para todos, pois um imóvel com essa estrutura, no Centro de São Bernardo, parado desde 2020, é um desperdício. Sem contar que ele iria se deteriorar e o custo para consertar seria também muito grande”, avaliou o chefe do Executivo são-bernardense.

HOMENAGEM

O nome da escola é uma homenagem ao ex-ministro da Educação Paulo Renato Costa Souza, falecido em 2011. Ele esteve no cargo nos dois governos do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e foi responsável pela criação do Enem (Exame Nacional de Ensino Médio) e do Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), hoje chamado de Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica).