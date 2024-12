Feira de Empreendedores das Famílias Atípicas de Mauá acontece nesta terça

Uma parceria entre a Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo e o Fundo Social de Solidariedade promoverá nesta terça-feira (17), na Praça do Relógio, no Centro da cidade, a “Feira de Empreendedores das Famílias Atípicas de Mauá”.

O evento acontecerá das 9h30 às 17h e contará com diversos estandes para exposição de produtos, além da presença da unidade móvel do Sebrae, que oferecerá suporte aos participantes.





APOIO

A unidade móvel do Sebrae oferecerá orientações sobre como os empreendedores podem melhorar a gestão de seus negócios, além de dicas sobre marketing e planejamento financeiro. Também haverá espaços dedicados a oficinas e palestras, com foco no desenvolvimento pessoal e profissional.