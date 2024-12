Obituário - 17 de dezembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Trindade Fernandes Molina, 105. Natural de Itapira (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tamae Koyama, 100. Natural do Japão. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Maria Augusta Quesada Roman, 94. Natural de Catanduva (SP). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alma Isabel Cipulla, 86. Natural de Americana (SP). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Santa Perez Carraro, 87. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Lucilia dos Santos Ponso, 86. Natural de Itiúba (Bahia). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Silvério, 85. Natural de Carmo do Rio Claro (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivone Vargas Maximiano, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Marilene Perroni, 81. Natural de Santo André. Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Creusa Maria Teodosio, 80. Natural de Barcelona (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pensionista. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirceu Iraci Lepore, 79. Natural de Ibitinga (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilda de Lima Aguilar, 76. Natural de Jacuí (Minas Gerais). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Amara da Silva dos Santos, 73. Natural de Gameleira (Pernambuco). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Cozinheira. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aristeu Martins Torres, 73. Natural de Indiana (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Apparecida de Carvalho Cao, 72. Natural de Cafelândia (SP). Residia no Parque São Lucas, em São Paulo, Capital. Dia 12, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria de Lourdes Sant’Ana, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivanilde Teresa Silva de Santana, 60. Natural de Picos (Piauí). Residia na Vila Paraíso, em Santo André. Autônoma. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleber Soares Gonçalves, 35. Natural de Santo André. Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Alimentador de produção. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mariana Martins Romero, 24. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Elisabete Aparecida Roceti, 63. Natural de Ibitinga (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Marleide Gomes, 77. Natural do Estado de Sergipe. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 12, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

José Oliveira de Almeida, 94. Natural de Sapé (Paraiba). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 12, em Santo André. Jardim da Colina.

Geraldo Ferreira Massena, 83. Natural de Cajazeiras (Paraíba). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 12, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Jovercino Cipriano da Cruz, 69. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Eunice de Fátima da Costa, 67. Natural de Pompéia (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisco Antonio de Sousa, 60. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Rayane Sousa de Oliveira, 25. Natural de Diadema. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Inês Maria Barbosa dos Santos, 78. Natural do Senhor do Bonfim (Bahia). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Vale dos Pinheirais.