Paranapiacaba. Lá vai o Gama. Intercâmbio puro. Fruto dos encontros...

A palestra proferida por Elias Pereira da Silva durante o IV encontro dos memorialistas, na USCS, em 18 de outubro último, abriu espaço para que São Caetano visitasse a nossa mais inglesa das vilas.

Sob a neblina da serra

Texto: Humberto Pastore (*)

Nós, integrantes do GAMA (Grupo dos Amigos do Movimento Autonomista de São Caetano), participamos no domingo, 8 de dezembro, de uma visita monitorada pela Vila de Paranapiacaba.

O ferroviário Elias Pereira da Silva nos guiou - memorialista que conhece muito da história deste “pedacinho inglês” do Grande ABC.

A excursão começa na centenária igreja Bom Jesus de Paranapiacaba, ao lado do também centenário cemitério, na parte elevada deste distrito andreense.

Descemos, em direção à vila ferroviária propriamente dita. Garoava. Capas vestidas. Guarda-chuvas abertos. Seguimos pela Rua Direita, ouvindo atentamente a história da vila que teve início em 1856.

Naquele ano, um decreto imperial autorizou a construção da ferrovia, com o intuito de fazer escoar a produção cafeeira.

Engenheiros da Inglaterra supervisionaram a obra. Na virada do século XIX para XX ergue-se um povoado que segue o padrão britânico.

Infelizmente o museu funicular estava fechado. Mas não faltaram atrações: o núcleo do hospital velho, o museu castelinho (de 1897), o antigo mercado, o restaurado Cine Lyra (de 1903), a Casa Fox.

A sede do União Lyra Serrano está interditada. O Museu Charles Miller foi destelhado no começo do mês por um forte vendaval. Pertinho do histórico campo de futebol do Serrano – hoje o mais antigo do Brasil - paramos para almoçar no excelente Estação Cavern Club. E, claro, não poderia faltar a tradicional neblina...

De volta a São Caetano, de presente, um exemplar do livro “Do Alto da Serra à Paranapiacaba” (Santo André, 2023), com autógrafos de dois autores, Zélia Maria Paralego e mestre Elias Pereira da Silva.

SÃO CAETANO EM PARANAPIACABA

Aldo Simionato

Cristina Toledo

Humberto Pastore

João Tarcísio Mariani

Lia Elisa Mariani, Lilian Gasques e Luiz Cabrino

Maísa Moreno, Márcia Gallo, Mari Cabrino, Maria Cristina Santana e Morisa Garbelotto

Paula Fiorotti

Roberto Gasques

Sueli Ornaghi Sant’Anna e Suzete Moreno

Wagner Natale

DIGITALIZAÇÃO.

Um milagre em Santo André

Gravações históricas e preciosas de Santo André serão exibidas hoje, terça-feira (dia 17), no auditório do Teatro Municipal de Santo André. São imagens digitalizadas da Videoteca Municipal, recuperadas antes que o bolor comum dos VHS acabasse com elas.

O jornalista e editor de vídeo Júlio Bastos recuperou mais de 300 fitas, como contou recentemente no programa “Memória”, da TV do Diário.

No encontro de hoje serão apresentados trechos de vídeos gravados há 30 anos e que não era acessíveis por estarem em formatos fora de uso atualmente. Com a digitalização, a ideia é colocar esse material à disposição do público.

Júlio Bastos conversará com o público após as exibições em tela.

A VIDEOTECA. Espaço do audiovisual de Santo André: pérolas a serem telecinadas, lapidadas, subsídios históricos para a memória do Grande ABC

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 17 de dezembro de 1994 – Edição 8886

MANCHETE – São Paulo mantém ICMS de carros.

POLÍCIA – Milhares de objetos contrabandeados foram apreendidos pela Polícia Federal em casa no Centro de São Bernardo usada como depósito por ambulantes da Praça Lauro Gomes.

PONTO DE VISTA – Uma tarefa conjunta.

É ilusão pensarmos num hospital de clínicas mantido somente pelos municípios.

Artigo do médico William Dib.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário da Estância Turístico-Religiosa de Aparecida, município criado em 17-12-1928 por lei estadual que o separou de Guaratinguetá.

Outros 63 municípios aniversariam hoje, a maioria de Minas Gerais, entre os quais Betim, Bom Jardim de Minas, Bueno Brandão, Campina Verde, Candeias, Carlos Chagas, Carmo da Mata, Conselheiro Pena, Delfim Moreira, Laranjal, Nova Ponte, Perdizes e Soledade de Minas.

NOTÍCIAS DE 1904

Constituído o Grupo Livre Pensador de São Paulo. À frente, o italiano Antonio Picarollo, diretor do jornal Avanti. Os sócios deveriam se declarar materialistas e ateus.

Tribo dos bororós, do Mato Grosso, vinho a São Paulo para expor, pela primeira vez, mais de 200 objetos. Entrada custava 1$000.

NOTÍCIAS DE 1954

São Paulo realizava no Ibirapuera a exposição do seu IV Centenário. Entre os expositores, a Cofap (Companhia Fabricadora de Peças), com seus anéis de pistão, dos primeiros produzidos em Capuava, Santo André.

Itaquera fazia a VI Festa do Pêssego.

Santos FC inaugurava a parte central coberta do Estádio Urbano Caldeira, em Vila Belmiro.

