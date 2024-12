Jovem é morta a facadas pelo ex-namorado em Mauá

Uma jovem, mãe de uma criança de cinco anos, foi encontrada morta dentro da própria casa, no Jardim Oratório, em Mauá. A Polícia Militar foi acionada na manhã deste domingo para atender a ocorrência. Assim que os policiais chegaram ao endereço, não divulgado para a imprensa, encontraram a vítima ensaguentada e com diversas perfurações pelo corpo.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para prestar os primeiros socorros, no entanto, a equipe atestou que a mulher, identificada apenas como Paloma, já estava sem vida. A área foi isolada e a perícia acionada.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Mauá como feminicídio. A Polícia Civil investiga o caso e tem um suspeito, trata-se de Nicolas, ex-namorado da jovem brutalmente assassinada.

O autor está foragido e as autoridades policiais pedem para que a população contribua com informações. O suposto assassino tem um irmão gêmeo, por isso, há preocupação em relação a integridade física deste familiar, que não tem, até o momento, qualquer ligação com o crime.