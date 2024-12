Jojo Todynho teria feito exigência para realizar teste no SBT

Jojo Todynho já quer chegar chegando? Segundo informações do Metrópoles, a cantora teria feito a gravação de um programa piloto no último sábado, dia 14 - um teste para avaliar se ela se encaixaria em um futuro projeto do SBT. A própria artista chegou a confirmar que estava na emissora nas redes sociais.

Porém, além disso, a cantora teria feito uma importante exigência envolvendo o nome da antiga rival Cariucha. As duas já protagonizaram brigas públicas diversas vezes no passado e Jojo parece querer evitar novos embates.

Segundo o jornal, Todynho exigiu que Cariucha não estivesse nos estúdios enquanto ela mesma estivesse fazendo seu teste. Inicialmente, esse pedido teria sido atendido.

No entanto, Cariucha é presença fixa no Fofocalizando, que vai ao ar diariamente. Caso Jojo seja aceita para ganhar sua própria atração, novas estratégias precisarão ser pensadas.

A assessoria do SBT e de Jojo Todynho foi acionada, mas não houve resposta até a publicação desta matéria.