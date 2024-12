Dulce Maria comemora aniversário com Anahí e outras atrizes da novela

Para sempre Rebeldes! Dulce Maria completou 39 anos de idade recentemente e, em sua comemoração, Anahí fez questão de comparecer para dar os parabéns.

No Instagram, as amigas mostraram detalhes da festa da aniversariante. Além delas, outras atrizes da novela fizeram parte do momento da cantora como, Zoraida Gómez que interpretou Jósy Luján, e María Fernanda Malo que deu a vida a Sol de la Riva.

Vale lembrar que a produção mexicana teve fim em 2006 , mas a maioria dos atores continuaram com uma linda amizade até os dias de hoje.