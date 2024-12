Alunos tem até terça para manifestar interesse em refeições nas férias

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo prorrogou até terça-feira (17) o prazo para inscrições de familiares de estudantes interessados no almoço nas férias - o antigo prazo era até sexta-feira (13). No Grande ABC, 308 escolas estaduais devem oferecer refeições durante o período de férias escolares. A previsão é que as unidades fiquem abertas de 2 a 31 de janeiro e ofereçam almoço, das 11h às 13h30.

De acordo com a Seduc-SP (Secretaria da Educação de São Paulo), os responsáveis devem responder à pesquisa de intenção por meio da SED (Secretaria Escolar Digital) ou manifestar interesse diretamente na unidade de ensino de origem de cada estudante.

"É preciso que a escola tenha conhecimento dos interessados na alimentação escolar com antecedência, para que o almoço seja preparado de acordo com a demanda, evitando desperdício de alimentos", informou a pasta.