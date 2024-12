Simone Mendes revela se a dupla Simone e Simaria voltará após reencontro no palco

Será? Durante sua apresentação no Centro de Tradições Nordestinas em São Paulo, Simone Mendes recebeu sua irmã Simaria no palco, e as duas levantaram suspeitas de uma possível volta da dupla sertaneja.

Em um vídeo no X, antigo Twitter, a cantora revelou os próximos passos da carreira:

- Simone Mendes vai permanecer na carreira solo, Simaria vai construir a história dela, mas também não impede de lá na frente a gente fazer algumas capitais com Simone e Simaria.