Uma mulher identificada como Jane Doe entrou com um processo civil contra os rappers Jay-Z e Sean Diddy Combs, alegando ter sido estuprada por ambos quando tinha 13 anos de idade. No entanto, agora, ela alega que cometeu alguns erros em suas lembranças, mas mantém as acusações.

O suposto incidente teria ocorrido durante uma festa pós-MTV Video Music Awards em 2000. Inicialmente, apenas Combs foi nomeado na ação judicial aberta em outubro em Nova York, nos Estados Unidos, mas uma emenda ao processo em dezembro incluiu Jay-Z.

Entre as inconsistências, segundo a BBC News, estão relatos sobre quem a buscou após a suposta agressão e a presença de uma celebridade que afirmou não estar na cidade na data mencionada. Apesar disso, ela mantém suas acusações e está cooperando com a investigação, inclusive se dispondo a passar por um teste de polígrafo.

Os advogados de defesa de ambos os artistas classificaram as alegações como infundadas e fabricadas. Jay-Z negou veementemente as acusações, afirmando que a ação visa obter ganhos financeiros e notoriedade.

O advogado de Combs também declarou que as alegações carecem de fundamentos factuais e prometeu contestar a ação judicial vigorosamente. Enquanto a batalha judicial se desenrola, ambas as partes continuam a apresentar suas versões em declarações públicas e documentos legais.

O que teria acontecido

Em 2000, Doe estava morando em Rochester e saiu escondida de casa. Ela conseguiu que uma amiga a levasse até o Radio City Music Hall, mas não tinha ingresso para o evento.

À NBC News, Doe contou que começou a conversar com motoristas de limousine para ir para a festa após o show. Ela disse que um dos funcionários disse que trabalha com Combs e que ela se encaixava no que ele procurava.

A mulher também revelou que assinou um documento o qual não leu ao chegar na festa e, logo após consumir uma bebida, começou a se sentir estranha e procurou um lugar para deitar.

- Jay-Z vem, me segura. Eu começo a tentar me afastar. Ele coloca a mão sobre minha boca, me diz para parar, para cortar essa m***a, e então ele me estupra como se tivesse me dominado, contou ao jornal.

Jay-Z se pronuncia sobre o assunto

O relatório investigativo de hoje prova que esse 'advogado' Buzbee apresentou uma queixa falsa contra mim em busca de dinheiro e fama, enviou Jay-Z à People.

O rapper alega que todas as acusações são falsas e que a mulher está apenas em busca de dinheiro e reconhecimento.

Os advogados de Combs também se pronunciaram sobre o assunto para a revista. A equipe reforça que as supostas vítimas não estão contando a verdade sobre os casos.

Um advogado admitiu que mais de 50 pessoas falsamente alegaram ser vítimas. Hoje, pela segunda vez nesta semana, um autor de Buzbee foi exposto. Este é o começo do fim desta vergonhosa apropriação de dinheiro.

Combs poderá usar computador na cadeia

P Diddy está preso há três meses, acusado de estupro, tráfico sexual e coerção através do uso de força. Porém, recentemente, recebeu o aval da Justiça para utilizar computadores.

A People revelou que o rapper recebeu a autorização de Arun Subramanian e o eletrônico deve ser usado para que o artista tenha acesso aos autos de sua defesa.

A Justiça garante que o laptop não terá acesso à internet e nem qualquer outra funcionalidade a não ser disponibilizar o material que está sendo preparado para seu julgamento.

Além disso, o rapper só poderá utilizar o eletrônico por algumas horas durante os dias. Está previsto que ele poderá ter acesso entre as 8 horas às 15h30 durante os sete dias da semana.