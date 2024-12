Papai Noel dos Correios - Carreata de Luz percorre Grande ABC neste domingo

A Campanha de Natal dos Correios está completando 35 anos e, para celebrar a data, a empresa está percorrendo todas as capitais do país e diversos municípios com a "Carreata de Luz". O Grande ABC receberá a visita do bom velhinho neste domingo (15). A partir das 18h, a concentração com o Papai Noel será na Praça dos Imigrantes, em São Caetano do Sul. Em seguida, às 19h, a carreata sairá em direção a Santo André, com dispersão em São Bernardo, na Praça Samuel Sabatini. A ação tem como objetivo agradecer à sociedade por, ao longo de mais de três décadas, transformar milhares de sonhos em realidade. Além disso, busca aumentar a visibilidade e a participação de cidadãos, instituições e empresas na campanha. Em 2023, pela primeira vez, a iniciativa conseguiu atender 100% dos pedidos das crianças, com 270 mil cartinhas adotadas. Este ano, a meta é superar esse número. "Esta é a ação natalina que mais sensibiliza e une o país. Conseguimos levar alegria para as crianças e, assim como no ano passado, não deixaremos nenhuma delas sem presente. A Carreata de Luz será mais um momento especial para marcar a história dessa campanha", afirmou o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.