Grande ABC tem tempo firme e temperaturas amenas nesta quarta (7)

O tempo continua estável nesta quarta-feira (7) nas cidades do Grande ABC. Segundo a previsão do Climatempo, o sol aparece entre algumas nuvens ao longo do dia, mas não há expectativa de chuva na região.



As temperaturas seguem semelhantes às registradas na terça-feira, com mínimas entre 15°C e 16°C e máximas variando de 24°C a 26°C.



Em Santo André, os termômetros devem marcar entre 15°C e 25°C, mesma máxima prevista para São Bernardo, Diadema e Mauá, com mínimas de 16°C, 16°C e 15°C, respectivamente. Já em São Caetano, o dia será um pouco mais quente, com máxima de 26°C e mínima de 16°C.



Nas cidades mais próximas da serra, o clima tende a ser levemente mais fresco. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra terão mínimas de 15°C e máximas de 24°C.



Com o tempo firme e temperaturas agradáveis, esta quarta deve ser ideal para atividades ao ar livre, sem preocupação com mudanças bruscas no clima.