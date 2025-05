Anchieta e Imigrantes: confira os pontos de lentidão na manhã desta quarta (7)

Motoristas que seguem em direção à capital paulista nesta quarta-feira (7) enfrentam pontos de lentidão nas rodovias Anchieta e Imigrantes, ambos no SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), administrado pela Ecovias. A concessionária atualizou as condiões do trânsito às 10h, confira!



Na Rodovia Anchieta (SP-150), o tráfego está congestionado entre os quilômetros 19 e 17 e também entre os km 12 e 10, ambos no sentido São Paulo. O motivo é o excesso de veículos no trecho.



Já na Rodovia dos Imigrantes (SP-160), há tráfego lento entre os km 16 e 14, também no sentido da capital, pela mesma razão.



Nos demais trechos das duas rodovias, o tráfego segue normal, sem registros de congestionamentos até o momento.