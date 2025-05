Mais de 271 mil veículos desceram para o litoral no Dia do Trabalhador

O feriado prolongado do Dia do Trabalhador, 1° de maio, levou milhares de motoristas às estradas rumo ao litoral paulista. Entre a madrugada de quarta-feira (30) e a noite de domingo (4), mais de 271 mil veículos passaram pelas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes com destino à Baixada Santista, de acordo com a Ecovias, concessionária responsável pelo trecho. A expectativa era de até 305 mil veículos.



O maior movimento rumo às praias foi registrado na manhã de quinta-feira (1), entre 10h e 11h, quando 5.068 veículos desceram a serra em apenas uma hora. Já no retorno à capital, o pico aconteceu no mesmo horário do domingo (4), com 5.373 veículos subindo a serra.



Com o aumento do tráfego, os atendimentos também cresceram. Ao todo, a Ecovias prestou 934 assistências nas rodovias do SAI durante o feriado. Foram 527 casos de socorro mecânico, 339 acionamentos de guincho e 68 ocorrências com necessidade de atendimento médico.



Infelizmente, o período também foi marcado por 54 acidentes, dos quais resultaram em três mortes.