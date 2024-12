Simone Mendes recebe carinho da irmã, Simaria, durante show

Na noite da última sexta-feira, dia 13, Simone Mendes realizou uma apresentação no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo. Para o show, a sertaneja usou um look all white e animou os seus fãs.

Além do público presente, Simone Mendes foi prestigiada por sua irmã e ex-dupla, Simaria. A cantora, que está afastada dos palcos, assistiu a apresentação no fundo do palco. Assim como Simone, ela usou um look branco, boné e bota na cor marrom.

Para alegria dos fãs que estavam no local, Simone convidou a irmã para subir ao palco. As duas, que anunciaram o fim da dupla, em 2022, agitaram e emocionaram o público.

Simone e Simaria trocaram momentos de carinho no palco. Se abraçaram, riram e trocaram até um selinho.