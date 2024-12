Gosto de liberdade sobre duas rodas

Quem diria que, além de ser prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB) tem um talento secreto? Esqueça o gabinete e a agenda cheia. Em um momento ‘histórico’, Morando decidiu trocar o carro por duas rodas e se transformar em piloto. O prefeito aproveitou a entrega oficial de duas motos zero quilômetro para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e mostrou que domina muito bem as duas rodas. “Um investimento que salva vidas. Quanto menor o tempo de chegada, maiores as chances de sucesso no atendimento pré-hospitalar”, destacou o tucano, que estava acompanhado do secretário municipal de Saúde, Geraldo Reple – que, ao contrário do desenvolto prefeito, apenas se equilibrava em cima de uma das motos. Será que o passeio de moto serviu para mostrar a agilidade do veículo no atendimento, ou já é para sentir o ‘gostinho de liberdade’ de final de mandato?