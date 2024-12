Giovanni Vianna conhece rivais na final da SLS Super Crown

A SLS (Street League Skateboarding) Super Crown, etapa final da liga mundial de skate street, é realizada neste final de semana, e o andreense Giovanni Vianna vai em busca de seu bicampeonato. Por ser líder do ranking, com 330 pontos, o skatista já tem vaga garantida na fase final, e não participa das eliminatórias, a serem disputadas hoje.

“Trabalhei este ano inteiro para estar na final direto e deu certo. Ano passado foi tenso, porque as eliminatórias, às vezes, são mais difíceis que a própria final. Então, estar na final já nos tira um peso e a gente anda de skate mais feliz”, disse o atleta em coletiva preparatória, na última quinta-feira (12). O também brasileiro Felipe Gustavo (310 pontos) e o norte-americano Chris Joslin (298) também já estão na grande decisão, por completarem o top-3 da liga.

A mesma situação acontece com a brasileira Rayssa Leal, que busca seu terceiro mundial na modalidade feminina. A fadinha é top-2 da categoria, somando 370 pontos, atrás da japonesa Liz Akama (390), e espera o resultado das eliminatórias para conhecer as adversárias.

Realizada no Ginásio do Ibirapuera, na Capital, a SLS Super Crown terá início às 11h30 com as preliminares das meninas, e segue às 14h com o masculino. Em ambas as categorias, três competidores avançam para as finais.

Neste domingo (15), a final das garotas, com Rayssa Leal, começa às 11h15, enquanto Vianna entra na pista às 15h.