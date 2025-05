Grande ABC recebe 5ª etapa do Circuito Paulista Open de Atletismo

O Circuito Paulista Open de Atletismo será atração no Grande ABC hoje. A quinta etapa deste ano terá duas sedes. Em São Bernardo, a Arena Caixa recebe as provas de lançamentos e saltos com vara, enquanto que em São Caetano, o CTE Mário Chekin será palco das competições de pista.

A programação nas duas sedes começará a partir das 8h30, com entrada gratuita ao público. As provas serão as seguintes: lançamento do dardo, salto com vara, lançamento do martelo, 1.000 metros rasos, salto em altura, salto em distância, 800 metros rasos, 400 metros com barreiras, 200 metros rasos, 3.000 metros rasos, 110 metros com barreiras e 100 metros com barreiras. Em São Bernardo, a previsão de encerramento das provas é 16h30, enquanto em São Caetano, as disputas se estendem até 17h20.

Algumas equipes da região estão inscritas no torneio, como o Iema (Instituto Elisangela Maria Adriano), de São Caetano, a Naurú e o Sesi, ambos de Santo André. Com representantes de três Estados diferentes (São Paulo, Rio de Janeio e Santa Catarina), a etapa terá, ao todo, 34 equipes.

Nas outras quatro etapas já disputadas, o Circuito Paulista Open teve resultados expressivos. Um dos nomes fortes confirmados na etapa, que tem se destacado, é Bernardo Nunes Oliveira, da Orcampi, que na etapa anterior, em Araraquara, fez a marca de 10s24 nos 100 metros rasos, a quinta melhor marca do País em provas do tipo até o momento. Ele disputará a prova de 200 metros rasos em São Caetano, marcada para as 14h10.

Além das medalhas e dos pódios nas fases finais, a etapa será mais uma oportunidade aos atletas de conseguirem índices para participação nas competições de nível nacional e internacional que compõem o calendário do atletismo de 2025.