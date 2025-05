Catalá evita projeções mesmo após primeira vitória do Tigre na Série C

Após resultados abaixo do esperado nas duas primeiras rodadas da Série C do Brasileiro, o São Bernardo FC conquistou sua primeira vitória no último compromisso, em um 1 a 0 contra o Itabaiana, fora de casa, com desempenho que agradou ao técnico Ricardo Catalá.

Diferentemente dos dois últimos anos, quando a equipe perdeu apenas na quinta rodada do Nacional, o Aurinegro teve um começo devagar nesta edição, mas o comandante garante que é algo natural. “Perdemos três jogadores de ataque que participaram de 65% de nossos gols no Paulista (Lucas Rian, Léo Jabá e Fabrício Daniel). Tivemos de nos reinventar, criar uma nova identidade, e conseguimos pontuar enquanto isso”, explica.

De acordo com ele, o primeiro triunfo anima, mas não foi suficiente para realizar projeções. “Não podemos nos comparar com campanhas anteriores, ou já olhar para um possível acesso. A visão precisa se limitar ao próximo jogo e, no máximo, no grande objetivo de ficar entre os oito primeiros”, conta.

O resultado contra o Itabaiana deixou o Tigre na décima colocação na classificação, com quatro pontos, somente um atrás do CSA-AL, último time no grupo dos oito classificados.

Na próxima rodada, na segunda-feira, o São Benardo terá um difícil desafio contra o Londrina, no Estádio 1º de Maio. O time paranaense é o líder da competição, com sete, e faz uma campanha invicta até aqui.

Para Catalá, porém, o Londrina não deve ser o único adversário perigoso do Aurinegro durante a campanha. “Na minha visão, essa é a Série C mais difícil de todos os tempos, pelo nível de investimento, pela presença de clubes tradicionais e pela qualidade de treinadores e elencos. Doze das 20 equipes da divisão foram semifinalistas ou finalistas de seus estaduais. Isso fala por si só”, completa o treinador.