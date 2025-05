Ancelotti cita boa relação com Real, mas deixa futuro em aberto

Alvo prioritário da CBF para assumir o comando da seleção brasileira, o técnico Carlo Ancelotti voltou a ser evasivo quanto aos próximos passos da sua carreira em entrevista coletiva concedida neste sábado. Na conversa com os jornalistas, ele comentou sobre o bom relacionamento que tem com a diretoria do Real Madrid, mas disse que só vai falar sobre o futuro profissional no dia 25 de maio, quando o Campeonato Espanhol já terá terminado.

"Não vou dizer nada, não sei o que vai acontecer, mas aconteça o que acontecer, será uma despedida fantástica. Nunca tive uma briga em seis anos de clube e nem terei uma no último dia, que não sei quando será. Pode ser em 25 de maio, em 2026 ou em 2030", afirmou o comandante que prepara a sua equipe para o jogo deste domingo, contra o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol.

Diante da insistência dos jornalistas, Ancelotti disse entender o interesse sobre o seu futuro, mas foi claro em sua posição. "Entendo que você (repórter) quer falar sobre meu futuro. Sei perfeitamente o que tenho de fazer, o que vou fazer e o que estou fazendo, que não é falar sobre isso. Sei que estou decepcionando você hoje, mas não me importo."

Vice-líder do campeonato, e na caça ao Barcelona, primeiro colocado, Ancelotti fez questão de mostrar em suas respostas que, pelo menos por enquanto, o foco continua direcionado ao seu trabalho à frente do time principal. "Tenho muito carinho pelo meu clube, pelos meus jogadores e pelos torcedores", afirmou.

Eliminado da Liga dos Campeões e superado pelo rival catalão na final da Copa do Rei, Ancelotti passou a ter o seu trabalho questionado. Ele tem no Campeonato Espanhol a última chance de dar ao clube merengue um troféu nesta temporada.

Sobre o jogo deste domingo, o treinador disse esperar um confronto bastante complicado, mesmo atuando sob o apoio de sua torcida no Santiago Bernabéu. "O Celta é um time muito bom e organizado. Nos preparamos muito bem para esta partida porque tivemos uma ótima semana e queremos continuar na briga pelo título."

Na classificação, o Real Madrid tem 72 pontos e ostenta um aproveitamento de 72%. Em 33 rodadas, a equipe da capital espanhola obteve 22 vitórias, seis empates e sofreu cinco derrotas. Nos últimos cinco compromissos, o time merengue somou quatro triunfos e apenas um revés.

"Estamos focados no presente, que podemos lutar até o fim (pelo título), até o último segundo da partida. Apesar de alguns desfalques, estamos convictos de que podemos cumprir o nosso papel e vencer o jogo", comentou.