Caminhão tomba em Santos e congestiona Anchieta em direção à Capital

Um caminhão de fertilizantes bateu em uma barreira de concreto e tombou no km 62 da Anchieta, na subida de Santos, durante o final da tarde desta sexta-feira (13). Segundo as informações da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o choque registrado às 17h incide em um congestionamento por 3 quilômetros para quem se desloca à São Paulo, do km 65 a 62.





O motorista ficou ileso, segundo a concessionária.





Ainda no mesmo sentido da Anchieta, há trânsito por excesso de veículos, entre os kms 20 e 17.





Ao Litoral, a Imigrantes mantém travado o trecho entre os kms 67 e 70.