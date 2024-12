Autonomia revivida. Lideranças no palco. Na plateia, testemunhas da História. A filha interpreta a mãe. E muitos choram de emoção...

A dramaturga Hilda Breda superou-se. Em 40 minutos, com a peça “Custou mas veio...” e seu Grupo Cênico Regina Pacis, ela conseguiu sintetizar o que foi o movimento de emancipação de São Bernardo 80 anos atrás.

“Custou, mas veio, a justa reparação; nosso trabalho não foi em vão” – escreveu Wallace Simonsen, autor da letra do Hino de São Bernardo, em parceria com João Gomes, autor da melodia.

POLÍTICOS AUSENTES

Hilda reviveu e homenageou os emancipadores nas figuras de Wallace Simonsen, Bortolo Basso, Dr. Gabriel Nicolau, Dr. Plínio Ghirardello e as mulheres da autonomia, representadas por Leonilda Zoboli, Odette Bellinghausen e Maria José Silva.

Leonilda Zoboli, convidada de honra, aprovou a atriz que a representou, Fátima Lucas; Balbina Silva fez o papel da mãe, Maria José Silva, esposa do maestro João Gomes.

E o Hino de São Bernardo foi “ensaiado” no palco e cantado, às lágrimas, pelos atores e assistentes. Na plateia, um único político atual, vereador Danilo Lima, presidente do Legislativo.

Antes da peça encenada no sábado, 30 de novembro, outro show: Célia Santos Guisser interpretou “Caminhos”, poema de sua autoria:

Um cavaleiro elegante, numa esquina central da Rua Dr. Flaquer com a Rua Marechal, apeia do formoso cavalo, entra no bar e restaurante, pede o cardápio e descobre: naquele horário só servem lanches!

O dono do bar aproxima-se e desculpa-se pelo fato. Explica que à noite o movimento é fraco, ainda mais agora que a cidade fora rebaixada a Distrito de Santo André. Tudo ficou mais restrito. Silêncio se fez. O cavaleiro, então, propõe: pode ser uma omelete com presunto? E o prato é servido em poucos segundos.

A conversa entre os dois prossegue. Se São Bernardo está parada, vocês precisam se unir e esta submissão fazer sucumbir! Reúna os conhecidos. Se quiserem, posso ajudar. Meu nome é Wallace Simonsen, na Chácara Silvestre podem me encontrar.

O dono do bar, senhor Bortolo Basso, nos dias que se seguiram, resolveu os amigos consultar. Conversaram, refletiram e decidiram para a chácara rumar. Foram muito bem recebidos e de lá saíram confiantes para em breve criar a Sociedade de Amigos de São Bernardo. E seguiram novos passos adiante.

Agora eram um grupo organizado. Wallace Simonsen os liderava. Era capaz e influente. Abria portas, dialogando com as principais autoridades. Um período de espera, para a causa ser vencida. E a 30 de novembro de 1944 a emancipação de São Bernardo é obtida.

Celebrar 80 anos desta vitória é realmente marcante. A mobilização de cidadãos organizados resgatou nossa capacidade de autonomia e pujança. São Bernardo, com trabalho, os caminhos da prosperidade, percorreu, projetando um futuro que a destaca, honrando pra sempre feitos do passado, que lhe permitiram crescer.

NOTAS DA MEMÓRIA

1 - Este poema e a peça “Custou mas veio...” deveriam ser apresentados em todas as escolas da cidade.

2 - Hilda Breda e Celinha Guissen deveriam ser convidadas a escrever peças teatrais e poemas de emancipação para todas as cidades do Grande ABC.

Crédito das fotos 1 a 5 – Elexina D’Angelo e Emeri Guglielmetti

CENAS REAIS

1 - Corpo cênico do Regina Pacis: Rosa Coelho (1ª à esquerda, representando o povo); Balbina Silva (representando a própria mãe, Maria José Silva); Jefferson Luciano (proclamador), Lúcia Rabelo (povo), Valdir Dellabarba (no papel de Bortolo Basso), Fátima Lucas (Leonilda Zoboli), Murilo Liberato e Eliane Montovoni (povo), Reginaldo Lucas (Dr. Gabriel Nicolau), Ana Maria Medici (Odette Bellinghausen), Marcos Picon (Dr. Plínio Ghirardello), Dina Chagas (povo), Cristiano Liberato (Wallace Simonsen) e Isa D’Angelo (povo)

2 - Fátima Lucas com a verdadeira Leonilda Zoboli, esposa do Dr. Attilio Zoboli, o mais jovem líder autonomista em 1944

3 - Balbina Gregória Silva: interpretou a mãe, Maria José

4 - Cristina Liberato: no papel do líder autonomista Wallace Simonsen

5 – Célia Santos Guisser: não sou poeta, mas gosto muito de escrever

Nelson Gonçalves

O início

Texto: Milton Parron

No programa “Memória” deste final de semana focalizamos Nelson Gonçalves, em depoimento datado de 1993. O cantor fala da infância e das cantorias pelas ruas ao lado do pai e de um ceguinho que corria entre os presentes para arrecadar os valores deixados pelo público.

Curiosa é a revelação de que o pai do menino Nelson Gonçalves, na hora de dividir a feria do dia, ludibriava o ceguinho, ficando com a maior parte da grana.

Esse programa nada tem a ver com os outros já apresentados sobre Nelson Gonçalves. É uma verdadeira “viagem” ao tempo em que o pequeno cantor desabrochava para a música e para se tornar um dos maiores vendedores de discos do Brasil.

Memória - Produção e apresentação: Milton Parron. Rádio Bandeirantes em 86.3 e 90.9. Hoje, às 22h; amanhã, às 7h; sexta-feira, às 23h. Disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple Podcast.



DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 14 de dezembro de 1994 – Edição 8883

GRANDE ABC – O trânsito da região sofria com os chamados semáforos burros. A maioria deles, ultrapassada, sem sincronia, mal localizada. Resultado: sucediam-se os acidentes com vítimas fatais.

Reportagem: Claudia Fernandes.

HOMENAGEM – O engenheiro Antônio Sérgio Liporoni recebia o título de Profissional Emérito, outorgado pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC.

EM 14 DE DEZEMBRO DE...

1949 - Por iniciativa da Associação Beneficente Bartira e de Odette Tavares Bellinghausen, era realizado, em São Bernardo, o “Show Pró-Livros”, voltado à formação da primeira biblioteca pública da cidade.

A biblioteca funcionou por vários anos na casa de dona Odette, até ganhar casa própria, como biblioteca oficial, em 1958.

HOJE

¦ Dia Nacional do Ministério Público - ¦ Dia Nacional da Ópera - ¦ Dia do Engenheiro de Pesca - ¦ Dia Nacional de Combate à Pobreza.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

¦ No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Jundiaí (fundado em 1655) e Caieiras, na Grande São Paulo (emancipado em 1959).

¦ Outros 76 municípios aniversariam, entre os quais: Terra Roxa e Toledo (PR), Juara (MT), Três Rios (RJ) e Francisco Macedo (PI).



São João da Cruz

14 de dezembro

Um dos doutores da Igreja. Colaborador de Santa Teresa d`Ávila na reforma da Ordem carmelita. Faleceu em Ubeda, Espanha, em 1591. Padroeiro dos místicos e poetas.

Na ilustração, versos iniciais em espanhol de um poema escrito pelo frade João da Cruz.

Ilustração: blog Alex Castro (escritor)

Arte: Paulo César Nunes



Santo André

Elza Warzeé Penha, 84. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Alaíde dos Santos, 84. Natural de Jupi (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosângela dos Santos Gonçalves, 65. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Professora. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

São Bernardo

Valter Alviano, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro do Belenzinho, na Capital. Dia 8. Cemitério das Lágrimas.

Angelo Lotto, 76. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

São Caetano

Maria Nilza Felizola Gonçalves, 85. Natural de Quintana (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 9. Cemitério das Lágrimas.

Diadema

Maria de Lourdes do Nascimento Pietoso, 72. Natural de Pau dos Ferros (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 10, em Diadema. Jardim da Colina.

Vicente Carlos Andrade Abrão, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 7; Cemitério Municipal de Diadema.

Ribeirão Pires

Aldevino Foschiani, 72. Natural de Assis (SP). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.