Dependendo da evolução, Lula terá alta no começo da semana, diz Roberto Kalil

O cardiologista Roberto Kalil Filho, médico particular do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o chefe do Executivo deve ter alta no começo da próxima semana, mesmo após ter sido submetido a um novo procedimento nesta quinta-feira, 12. De acordo com o médico, o petista está "super estável".

"O presidente está acordado na UTI, está comendo, está super estável", disse, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira em São Paulo. "Isso não atrasou nem um pouco a programação dos próximos dias. Dependendo da evolução do presidente, deverá ter alta no começo da semana."

Kalil disse que o procedimento desta quinta foi um "sucesso" e um "complemento" da intervenção cirúrgica feita na terça-feira, 10. "O presidente foi submetido a drenagem na terça-feira, a evolução foi muito boa, e nos dois dias subsequentes à cirurgia, foi discutido esse procedimento complementar", comentou.

Lula está internado em São Paulo. Ele sentiu dores de cabeça na segunda-feira, 9, e foi até a unidade de Brasília do Sírio Libanês para fazer exames. O sangramento foi constatado, e Lula foi transferido de avião para a unidade de São Paulo do mesmo hospital. A operação foi na madrugada de segunda para terça-feira, 9 e 10.